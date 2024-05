Historischer Erfolg: SV Weng tütet nach Sieg gegen Neukirchen vier Runden vor Schluss Meistertitel ein!

Details Sonntag, 12. Mai 2024 18:37

Im Rahmen der 22. Runde der 1. Klasse Süd-West empfing der SV Weng am gestrigen Samstagnachmittag die Union Neukirchen/Enknach. Der Spitzenreiter war natürlich im Vorfeld Favorit und setzte sein Vorhaben, mit einem Sieg vorzeitig den Meistertitel einzutüten, problemlos um. Nach einer herausragenden Saison geht man in der nächsten so in der Bezirksliga an den Start, das konnte man bereits vier Runden vor Schluss fixieren – für den Sportverein ist das ein historischer Erfolg, im 54-jährigen Vereinsbestehen war man noch nie in der sechshöchsten Spielklasse.

Izudin Delic schießt Weng zum Meistertitel

Das Spiel begann zunächst ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 6. Minute zeigte sich, dass beide Teams entschlossen waren, die Führung zu erlangen. Die erste große Möglichkeit für die Wenger kam in der 15. Minute, als Izudin Delic den Ball gegen die Latte schoss, ein Vorgeschmack auf seine späteren Erfolge im Spiel. Die zweite Halbzeit begann dann ähnlich intensiv wie die erste geendet hatte, doch die entscheidenden Momente sollten erst noch kommen. In der 52. Minute durchbrach Izudin Delic die Stille, als er das erste Tor des Spiels erzielte und die Wenger in Führung brachte. Die endgültige Entscheidung fiel in der 72. Minute, als Delic nach Vorarbeit von Mark Pilisi erneut zuschlug und das 2:0 für den SV Weng erzielte. Das Spiel endete ohne zusätzliche Nachspielzeit, und die Fans des SV Weng feierten den verdienten Meistertitel ihrer Mannschaft.

Brutale Konstanz als Aushängeschild

Der SV Weng hatte bereits im Vorjahr mit einem Aufstieg geliebäugelt, zog im Meisterrennen mit der Union Gurten 1b aber den Kürzeren. Nun konnte man dank einer bärenstarken Saison diesen im zweiten richtigen Anlauf eintütet und geht in der Saison 2024/25 in der Bezirksliga an den Start. Das dies realisiert werden konnte, ist mittlerweile auch keine Überraschung: Man ebnete den Weg nach oben bereits im Herbst, als man mit einem Torverhältnis von 46:20, elf Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage als Herbstmeister überwinterte. Im Frühjahr konnte man dann sogar noch einen Gang zulegen, ist bislang noch ganz ohne Niederlage und vier Runden vor Schluss mit 59 gesammelten Punkten Meister der 1. Klasse Süd-West.

Statement zum Meistertitel

Johannes Meindl (Sportlicher Leiter SV Weng):

„Man hat uns die Nervösität angemerkt, Neukirchen hat es auch gut gemacht aber zum Schluss hat sich die Mannschaft mit der besseren Qualität durchgesetzt. Wir wussten vor der Saison nicht richtig, wo wir uns hinorientieren sollen und ob wir wirklich vom Aufstieg träumen sollen. Wir sind dann eigentlich gut gestartet und haben in der dritten Runde gegen St. Pantaleon eine Niederlage kassiert – das ist bis dato die einzige. Somit sind wir meiner Meinung nach absolut verdient Meister. Wir haben im Frühjahr jetzt von 27 möglichen Punkten 25 einfahren können. Wir haben ein Trainerteam, welches sehr professionell arbeitet, junge eigene Spieler und gut integrierte Legionäre. Alle verstehen sich untereinander super, so kommen diese Leistungen zu Stande. Wir haben die letzten Jahre richtig viel gearbeitet, es waren schwierige Zeiten dabei. Jetzt kriegen wir den Lohn für die harte Arbeit, das ist brutal geil."

Fotocredit: SV Weng

1. Klasse Süd-West: SV Weng : Neukirchen/E. - 2:0 (0:0)

72 Izudin Delic 2:0

52 Izudin Delic 1:0

