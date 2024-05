Birglechner-Doppelpack! SV Waldzell dreht Spiel in den Schlussminuten

Details Sonntag, 12. Mai 2024 19:35

In einem Match der 22. Runde der 1. Klasse Süd-West erlebten rund 350 Zuschauer eine packende Begegnung zwischen dem SV Waldzell und der Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach. Der Heimverein startete schwach in die erste Halbzeit, konnte das Blatt jedoch in den letzten Minuten des Spiels wenden und sicherte sich einen knappen 2:1-Sieg. Die Mehrnbacher hatten am Sonntagnachmittag den sechsten Saisonsieg vor Augen, zogen aber doch noch den Kürzeren und rutschten nach der achten Niederlage im elften Auswärtsspiel in die Abstiegszone.

Torjäger bring Union in Front

Der Anstoß im Spiel erfolgte pünktlich, und schnell wurde klar, dass Mehrnbach in der Anfangsphase das dominierende Team sein würde. Schon in der 13. Minute gab es eine erste gefährliche Situation für die Gäste, als Sebastian Weiermann den Ball nur knapp links neben das Tor setzte. Weiermann war es auch, der in der 24. Minute nach einem Querpass von Stefan Schuller die Latte traf. Die Mehrnbacher Angriffswelle hielt unvermindert an, und in der 38. Minute war es erneut Weiermann, der nach einer Vorlage von Martin Haginger zur Mehrnbacher Führung traf. Dieser Treffer spiegelte die Spielüberlegenheit der Gäste wider, die dem SVW in der ersten Halbzeit kaum Raum zur Entfaltung ließen.

Waldzell dreht Spiel in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht sofort. Mehrnbach blieb am Drücker, und in der 59. Minute verpasste Milan Timotity eine große Chance, als er sich entschied, den Ball querzulegen, statt selbst den Abschluss zu suchen. Doch die Waldzeller, die bis dahin eher reaktiv agierten, fanden allmählich ins Spiel zurück. Ein Weckruf war ein Pfostentreffer eines Angreifers in der 86. Minute aus spitzem Winkel. Nur Augenblicke später nutzte Stefan Birglechner einen weiteren Stangenschuss seines Teamkollegen, der genau auf seinen Fuß rollte und erzielte den Ausgleich zum 1:1.

Beide Teams drängten in den letzten Minuten auf den Siegtreffer, doch es waren die Gäste, die in der 91. Minute abermals durch Birglechner den entscheidenden Treffer setzten. Birglechner, der bereits den Ausgleich erzielt hatte, war erneut zur Stelle und köpfte eine präzise Flanke unhaltbar ins Netz. Die Mehrnbacher, die das Spiel über weite Strecken dominiert hatten, standen am Ende trotz zahlreicher Chancen und Alu-Treffer mit leeren Händen da.

Waldzell nutzte seine wenigen Chancen effizient, während Mehrnbach trotz eines klaren Chancenübergewichts den Sack nicht zumachen konnte. Ein klassischer Fall von „Die Tore die man nicht macht, kriegt man".

Mehrnbach empfängt nächsten Samstag Palting/Seeham, während Waldzell die Reise nach St. Pantaleon antreten muss.

