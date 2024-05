USV St. Pantaleon dominiert mit klarem Sieg gegen WSV-ATSV Ranshofen

Details Montag, 13. Mai 2024 18:00

Im Rahmen der 22. Runde der 1. Klasse Süd-West lieferten sich der USV St. Pantaleon und WSV-ATSV Ranshofen ein packendes Duell. Das Spiel, das mit einem beeindruckenden 3:0 für die St. Pantaleoner endete, war geprägt von einer starken zweiten Halbzeit und herausragenden Momenten, die die Fans begeisterten.

Ein ausgeglichener Beginn

Die erste Halbzeit des Spiels begann mit dem Anpfiff, der die Spannung auf dem Feld sofort entfachte. Beide Teams starteten energisch in das Match, wobei sich der USV St. Pantaleon und die Ranshofner ein ausgeglichenes Duell lieferten. Trotz guter Ansätze und einiger Vorstöße gelang es keinem der Teams, in den ersten 45 Minuten einen Treffer zu erzielen. Die Verteidigungsreihen standen sicher, und so gingen beide Mannschaften mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Die St. Pantaleoner übernehmen die Kontrolle

Nach der Pause zeigte sich USV St. Pantaleon entschlossener und effektiver im Angriff. Der Bann brach in der 68. Minute, als Haris Abdulahovic das Führungstor erzielte. Dieser Treffer gab den St. Pantaleonern merklich Auftrieb und sie begannen, das Spielgeschehen zu dominieren. Die Ranshofner hingegen schienen den Schwung aus der ersten Halbzeit verloren zu haben und fanden keine Antwort auf die zunehmende Offensive der Heimmannschaft. In der 81. Minute baute Mario Bergmüller die Führung weiter aus. Die Gäste aus Ranshofen waren zunehmend unter Druck und konnten kaum noch gefährliche Akzente setzen.

Das letzte Tor des Spiels fiel nur wenige Minuten vor dem Schlusspfiff. Erneut war es Mario Bergmüller, der in der 89. Minute zum 3:0 traf. Mit einem Doppelpack krönte er seine Leistung und besiegelte den Erfolg für die St. Pantaleoner. Der Schlusspfiff folgte kurz darauf und bestätigte den klaren Sieg des USV St. Pantaleon.

Dieser Sieg festigte die Position des USV St. Pantaleon in der Liga und zeigte einmal mehr ihre Heimstärke. Mit einer soliden Defensive und einer effektiven Offensive konnten sie ein wichtiges Spiel für sich entscheiden. Die Ranshofner hingegen müssen sich nach dieser Niederlage neu orientieren, um in den kommenden Spielen wieder punkten zu können.

1. Klasse Süd-West: St. Pantaleon : WSV-ATSV Ranshofen - 3:0 (0:0)

89 Mario Bergmüller 3:0

81 Mario Bergmüller 2:0

68 Haris Abdulahovic 1:0

Details

