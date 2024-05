FC Pischelsdorf feiert gegen Nachzügler klaren Heimsieg

Details Samstag, 18. Mai 2024 18:00

Im Rahmen der 23. Runde der 1. Klasse Süd-West zeigte der FC Genino Pischelsdorf eine starke Leistung und sicherte sich einen klaren 4:1-Sieg gegen den TSV Aurolzmünster. Die Pischelsdorfer wurden am Samstagnachmittag ihrer Favoritenrolle gerecht und fuhren auf eigener Anlage den siebenten "Dreier" ein. Die Gäste hingegen hängen nach der vierten Rückrundenniederlage weiterhin in der Abstiegszone fest.

Favorit mit knapper Pausen-Führung

Pischelsdorf zeigte von Beginn an Präsenz auf dem Spielfeld und erarbeitete sich früh gute Chancen. Trotz einiger vergebener Großchancen, die die Hausherren ungenutzt ließen, blieben sie am Drücker. Ihre Bemühungen wurden in der 37. Minute belohnt, als Gabriel Kreuzwirth nach einer präzisen Ecke von Philipp Aigner das 1:0 erzielte. Die Heimmannschaft ging mit diesem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Hausherren setzen sich im Finish klar durch

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag der Gäste. In der 52. Minute erzielte Almir Kurtagic aus einer nahezu mittelfeldnahen Position durch einen erstaunlichen Schuss das 1:1, was kurzzeitig das Spielgleichgewicht wiederherstellte. Doch die Freude der Aurolzmünsterer war von kurzer Dauer. Pischelsdorf antwortete schnell und stellte in der 61. Minute durch einen Kopfball von Kevin Aigner, der von Gästegoalie Benjamin Hetzel nicht pariert werden konnte, die Führung wieder her.

Nachdem der FC einige Chancen ungenutzt ließ, zeigte sich seine Effizienz erneut in der 77. Minute. Patrick Felber Patz nutzte eine Flanke von Michael Hofbauer und köpfte zum 3:1 ein. Das Spiel war geprägt von intensiven Angriffen und starken Defensivaktionen beider Teams, doch die Heimmannschaft zeigte sich entschlossener und treffsicherer vor dem Tor.

In der 88. Minute krönte FC-Kapitän Richard Steinwender seine Leistung mit einem weiteren Tor zum 4:1, was gleichzeitig den Endstand markierte. In der selben Minute wurde der Kapitän ausgewechselt und holte sich von Fans den verdienten Abschiedsapplaus ab. Das Spiel endete mit einem verdienten 4:1-Sieg des FC Pischelsdorf, der ins obere Drittel der Tabelle kletterte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter günther bachleitner erstellt.

