Spannende Aufholjagd: Neukirchen/E. dreht Partie gegen St. Pantaleon

Details Sonntag, 19. Mai 2024 20:56

In einem spektakulären Spiel der 23. Runde der 1. Klasse Süd-West sicherte sich die Union Neukirchen/Enknach einen beeindruckenden 5:2 Sieg gegen USV St. Pantaleon. Trotz eines frühen Rückstands bewiesen die Hausherren Charakter und drehten das Spiel dank einer starken zweiten Halbzeit. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag und hielt bis zur letzten Minute hohe Spannung.

Frühe Führung und rasche Antwort

Die Gäste aus St. Pantaleon überraschten das Heimpublikum bereits in der 9. Minute. Sinisa Milicevic nutzte eine Unachtsamkeit in der Neukirchener Abwehr und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die Reaktion von Neukirchen/Enknach ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 34. Minute gelang Christoph Pommer der verdiente Ausgleich. Nach einer umkämpften ersten Hälfte gingen beide Teams mit einem 1:1 in die Pause, was die Spannung für die zweite Hälfte deutlich erhöhte.

Neukirchen übernimmt das Kommando

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Hausherren. Lucian Stolojescu brachte Neukirchen/Enknach in der 68. Minute mit 2:1 in Führung, doch die Freude währte nur kurz. Nur eine Minute später glich Haris Abdulahovic für St. Pantaleon zum 2:2 aus, was das Spiel erneut auf den Kopf stellte. Doch die Neukirchener zeigten sich unbeeindruckt und bewiesen ihre mentale Stärke. In der 73. Minute köpfte Simon Schrems das 3:2, bevor er in der 81. Minute erneut traf und den Vorsprung auf 4:2 ausbaute. Mendim Bajraktari setzte in der 89. Minute mit dem 5:2 den Schlusspunkt unter eine beeindruckende zweite Halbzeit.

Die Schlussminuten des Spiels verliefen ohne weitere große Aufregungen, und nach zwei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Neukirchen/Enknach feierte einen wichtigen Sieg, der ihre Position in der Tabelle festigt, während USV St. Pantaleon wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg liegen ließ.

1. Klasse Süd-West: Neukirchen/E. : St. Pantaleon - 5:2 (1:1)

89 Mendim Bajraktari 5:2

81 Simon Schrems 4:2

73 Simon Schrems 3:2

69 Haris Abdulahovic 2:2

68 Lucian Stolojescu 2:1

34 Christoph Pommer 1:1

9 Sinisa Milicevic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.