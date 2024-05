Traumtor und später Anschlusstreffer reichen nicht – Ranshofen verliert auch gegen Waldzell

Details Dienstag, 21. Mai 2024 17:24

Im Rahmen des 23. Spieltags der 1. Klasse Süd-West kam es am gestrigen Montagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen WSV-ATSV Ranshofen und dem SV Waldzell. Die Ausgangslage war klar: Die Gäste, die im Mittelfeld der Tabelle stehen und seit drei Spielen ungeschlagen sind, gehen als klarer Favorit gegen die Hausherren, die mit sieben Punkten Rückstand auf den vorletzten Platz das Tabellenschlusslicht der Liga sind, in die Partie. Ranshofen holte einen ihrer elf Punkte der Saison in Waldzell und wird versuchen auch in diesem Spiel etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.

Frühes Tor und traumhafter Volleytreffer

Waldzell startete hervorragend in die Partie und traf nach zwei Spielminuten früh per Eckballtor. Fabian Schwendmaier köpfte aus kurzer Distanz zu seinem vierten Saisontreffer und der Führung für die Gäste. Nach dem frühen 0:1 entwickelte sich eine offene Partie und es dauerte bis zur 38. Minute, bis der nächste Treffer fiel. Stefan Birglechner erzielte nach einem schönen Haken nach außen und einem platzierten Schuss gegen die Laufrichtung des Schlussmanns das 2:0 für Waldzell. Nur eine Minute später konnte Ranshofen jedoch den Anschlusstreffer erzielen. Nach einem hohen Ball in den Strafraum klärte ein Verteidiger der Gäste per Kopf; diesen Ball nahm Edis Omerovic von ca. 30 Meter volley an und versenkte den Ball im Kasten – Traumtor zum 1:2. Mit diesem Ergebnis ging es schließlich auch in die Halbzeitpause.

Später Anschlusstreffer reichte nicht

Die Gastgeber investierten in der zweiten Hälfte zwar mehr in die Partie und waren bemüht den Ausgleichstreffer zu erzielen, das Gästeteam ließ defensiv jedoch nichts anbrennen und verteidigte stark. Nach etwas mehr als einer halben Stunde konnte Waldzell nach einem Konter auf 3:1 aus Sicht der Gäste stellen. Nach einem Ball auf die linke Seite schloss Michael Piller vom kurzen Eck ins Tor und erhöhte die Führung. Wenige Minuten später gelang Ranshofen noch der Anschlusstreffer. Nachdem die Gäste schlecht verteidigt hatten und mehrmals an einem Klärungsversuch gescheitert waren, drückte Omerovic das Leder im Fallen zum 2:3 und zu seinem Doppelpack über die Linie. Die Hausherren versuchten in den Schlussminuten noch alles, um zumindest einen Punkt mitzunehmen, dies blieb aber ohne Erfolg und es endete schlussendlich mit 2:3.

Walter Leitner, Trainer WSV-ATSV Ranshofen:

„Den frühen Nackenschlag in der zweiten Minute haben wir relativ gut verdaut. Nach der Halbzeit sind wir dann gut in das Match gekommen, wir waren ziemlich nahe am 2:2. Nach dem 3:2 haben wir dann noch alles versucht, um den Ausgleich zu erzielen, der meiner Meinung nach auch verdient gewesen wäre. Es ist sich aber leider wieder einmal nicht ausgegangen.“

Die Besten WSV-ATSV Ranshofen: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

