Durch Weiermann Hattrick – Mehrnbach gewinnt deutlich gegen Aurolzmünster

Im Rahmen des 24. Spieltags der 1. Klasse Süd-West kam es am gestrigen Sonntagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Aurolzmünster und der Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach. Während die Gastgeber seit fünf Spieltagen auf einen Sieg warten und in dieser Zeit auch nur zwei Zähler holen konnten, warten die Gäste seit vier Spieltagen auf einen Sieg und holten in dieser Zeit auch nur zwei Zähler. Es treffen Platz 12 gegen Platz 13 aufeinander und beide Mannschaften konnten in dieser Saison noch nicht über den elften Tabellenplatz hinauskommen.

Mehrnbach stellt die Weichen früh auf Sieg

Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start in die Partie und spielten von Beginn an auf die Führung. Es hätte auch durchaus früh einen Strafstoß für Mehrnbach geben können, der Unparteiische entschied jedoch nicht zu Gunsten der Gäste. Nachdem Mehrnbach bereits drei gute Chancen auf das 1:0 hatte, war es nach 20 Minuten so weit und Sebastian Weiermann bescherte den Gästen mit einem Abstauber die verdiente Führung. Zehn Minuten später erzielte Martin Haginger mit einem traumhaften Schlenzer vom Sechzehner ins lange Eck, der direkt ins Kreuzeck passte, das 2:0. Wenige Minuten darauf mussten die Hausherren den Ball auf der Linie klären und konnten in letzter Sekunde den 3:0 Rückstand verhindern. Mit der verdienten 2:0-Führung des Gästeteams ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Weiermann entscheidet die Partie per Dreierpack

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Mehrnbach die definitiv bessere Mannschaft und spielte weiter munter nach vorne. Nach nur fünf Minuten in Hälfte zwei schraubte sich Weiermann bei einer Ecke am höchsten und traf per Kopf zum 3:0 – sein zweiter Treffer. Eine Viertelstunde darauf durfte Weiermann auch noch seinen dritten Treffer bejubeln. Nach einer Balleroberung im gegnerischen Sechzehner legte Lukas Weiermann auf Sebastian Weiermann ab, der zu seinem Hattrick einschob – dies war bereits sein 22. Treffer in nur 23 Saisonspielen. Mehrnbach hatte wenige Augenblicke später auch noch einen gefährlichen Abschluss der an den Pfosten ging. In den letzten zehn Minuten des Spiels wurde Aurolzmünster dann noch etwas besser und versuchte mit langen Bällen irgendwie gefährlich zu werden. In der 90. Spielminute fiel dann noch der Anschlusstreffer. Almir Kurtagic köpfte nach einer Freistoßflanke mit der ersten wirklich gefährlichen Chance zum 1:4 Endstand.

Raphael Wintersteiger, Trainer Union Mehrnbach:

„Es war ein hochverdienter Sieg für uns, der nie in Gefahr war. Es war ein souveräner Auftritt von jedem in der Mannschaft. Wir waren sehr dominant; wenn wir so auftreten, werden wir die letzten zwei Spiele hoffentlich auch noch gewinnen.“

Die Besten Union Mehrnbach: Sebastian Weiermann

