Spektakulärer Auswärtssieg: USV St. Pantaleon setzt sich gegen SV Waldzell durch

Details Montag, 27. Mai 2024 22:37

In einer aufregenden Begegnung der 24. Runde in der 1. Klasse Süd-West besiegte der USV St. Pantaleon den SV Waldzell mit 4:2. Das Spiel, das auf dem Heimplatz von Waldzell stattfand, zeigte von Beginn an, wie entschlossen die Gäste waren, die dringend benötigten Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sichern. Trotz einer starken Anfangsphase von Waldzell, gelang es St. Pantaleon durch eine konsequente Nutzung ihrer Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden.

Früher Doppelschlag bringt St. Pantaleon in Führung

Die Gäste verschwendeten keine Zeit und machten sofort Druck, was in der 1. Minute zum ersten Tor durch Sinisa Milicevic führte. Ein Fehlpass der Waldzeller Hintermannschaft wurde von Milicevic dankbar verwertet und brachte sein Team früh in Führung. Nur wenige Minuten später, in der 4. Minute, zeigte Haris Abdulahovic seine Präzision, indem er einen weiteren Fehler der Waldzeller Verteidigung ausnutzte und das 0:2 erzielte. Die Waldzeller schienen überrumpelt und mussten sich erst von diesem frühen Schock erholen.

Waldzell kämpft, Pantaleon behält die Oberhand

Der SV Waldzell zeigte in der 14. Minute erste Anzeichen einer Erholung, indem sie versuchten, mehr Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Ihre Bemühungen zahlten sich in der 25. Minute aus, als Walter Erhart den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Die Hoffnung auf ein Comeback war jedoch nur von kurzer Dauer, denn St. Pantaleon erhöhte durch einen erfolgreich verwandelten Elfmeter von Haris Abdulahovic in der 34. Minute auf 1:3 und durch Elias Wagner in der 40. Minute auf 1:4.

Die zweite Halbzeit begann weniger ereignisreich, doch die Heimmannschaft signalisierte in der 64. Minute ihre Entschlossenheit, als sie nur die Latte trafen. Ein weiterer Lichtblick für Waldzell kam in der 67. Minute, als Florian Schwendmaier mit seinem Tor zum 2:4 den Abstand verringerte. Trotz dieses Lebenszeichens konnte Waldzell den Rückstand nicht weiter verkürzen. In den letzten Minuten des Spiels, einschließlich der drei Minuten Nachspielzeit, zeigte St. Pantaleon Cleverness und hielt den Sieg fest.

1. Klasse Süd-West: Waldzell : St. Pantaleon - 2:4 (1:4)

67 Florian Schwendmaier 2:4

40 Elias Wagner 1:4

34 Haris Abdulahovic 1:3

25 Walter Erhart 1:2

4 Haris Abdulahovic 0:2

1 Sinisa Milicevic 0:1

