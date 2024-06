ATSV Mattighofen holt knappen Auswärtssieg gegen UFC Burgkirchen

Details Samstag, 01. Juni 2024 10:02

Nachdem der UFC Burgkirchen am vergangenen Spieltag der 1.Klasse Süd-West eine deutliche Klatsche hinnehmen musste, bot sich am gestrigen Freitagabend im Zuge der 25. Runde die Chance zur Trendumkehr. Man empfing vor eigenem Publikum den ATSV Mattighofen. Doch auch letzterwähntes Team sucht momentan nach seiner Form und ist seit drei Partie ohne vollen Erfolg. Schlussendlich konnten die Gäste wieder einmal jubeln und fuhren einen 2:3 Auswärtsdreier ein.

ATSV mit komfortabler Pausenführung

Vor einer tollen Kulisse, rund 150 Personen mitumfassend, erwischten die Gäste den besseren Start in dieses Kräftemessen. Dementsprechend stellte man das Visier in der Anfangsphase offensiv ein und erwies sich sogleich eiskalt vor dem Kasten. Bereits in der 7. Minute durften die Paczi-Schützlinge das erste Mal jubeln und gingen ungemein früh durch Gottfried Peter Jud in Front. Doch die Heimischen ließen sich von diesem Nackenschlag um keinen Millimeter verunsichern und blieben ihrer Linie treu. In der 15. Minute schaffte es der UFC Burgkirchen den Ausgangszustand wieder herzustellen. Marco Brünner durfte sich als Torschütze in die Statistik eintragen. In der Folge plätscherte das Spielgeschehen ohne klare Chancen vor sich hin, ehe sich die Siebtplatzierten im Ranking auf absolut sehenswerte Art und Weise für das nächste offensive Highlight verantwortlich zeigten. Moritz Rieder, perfekt in Szene gesetzt, nahm sich aus knapp 25 Metern ein Herz und versenkte das Leder im Kreuzeck zum zwischenzeitlichen 1:2 (31.). Die Gäste blieben fortan weiter am Drücker und waren bemüht, den Vorsprung vor der Pause noch auszubauen. Dies gelang in der 40. Minute dann auch, als letzterwähnter Torschütze eiskalt vor der Kiste blieb und zum 1:3 einnetzte.

Ein Tor für UFC Burgkirchen zu wenig

Während der Halbzeit ging ein Ruck durch die Truppe von Coach Kujovic. Denn jenes Team kam enorm druckvoll aus der Kabine und schaffte es, in der 50. Minute in Person von Marco Brünner, den Rückstand zu verkürzen. Mit diesem frühen Treffer hauchte er nun seinen Mannen neues Leben ein und brachte nochmals gehörig Brisanz in diese Begegnung. Zweifelsohne nahmen die Hausherren in der Folge mehr Risiko und nutzten den langen Ball als primäres Mittel, um offensiv präsent zu werden. Doch die Chancenausbeute blieb – so ehrlich muss man sein – am gestrigen Freitag ausbaufähig. Womöglich war dies aber auch der Defensivabteilung des Kontrahenten geschuldet, welche ebenso einen starken Job machten. Der ATSV fand auch noch die eine oder andere Möglichkeit vor, doch beispielsweise Filip Avramovic konnte kein Kapital daraus schlagen. In der Schlussphase wurde es in beiden Strafräumen nicht mehr zwingend gefährlich und so hievte das Auswärtsteam die Partie schlussendlich souverän über die Zeit.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Bachleitner (Sportlicher Leiter, ATSV Mattighofen):

„Burgkirchen war der erwartet schwere Gegner. Wir haben verdient gewonnen und den Sieg auch souverän über die Zeit gebracht, weil wir die besseren und klareren Chancen hatten.“

