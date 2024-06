Union Mehrnbach gewinnt verdient gegen Jeging und verlässt die Abstiegszone

Die Union Mehrnbach konnte sich in einem Duell der vorletzten Runde der 1. Klasse Süd-West gegen die TSU Jeging mit 2:1 durchsetzen. Die Wintersteiger-Elf fuhr am Sonntagnachmittag drei ungemein wichtige Punkte ein und konnte mit dem siebenten Saisonsieg die Abstiegszone verlassen.

Doppelschlag bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Das Spiel begann mit viel Druck der Heimmannschaft. Bereits in der dritten Minute versuchten die Mehrnbacher, mit einem Freistoß seitlich des Strafraums erste Akzente zu setzen, jedoch war der Schuss zu harmlos für Gästegoalie Davor Bakula. Nur wenige Minuten später zeigte sich die Union erneut gefährlich. Felix Aichinger bekam eine gute Gelegenheit, als ein Einwurf über die Abwehr hinweg bei ihm landete. Sein Schuss war jedoch zu zentral, um Torwart Bakula zu überwinden.

Im weiteren Verlauf kam es zu mehreren Chancen für die Heimmannschaft. In der 11. Minute sorgte eine Freistoß-Hereingabe von Lucas Weiermann für Gefahr, jedoch konnte Edin Osmanagic den Ball nur neben das Tor setzen. Auch in der 15. Minute scheiterte Mehrnbach knapp, als Aichinger gut zum Abschluss kam, aber ein Verteidiger auf der Linie rettete. Die Chancen häuften sich weiter: In der 19. Minute kam eine flache Hereingabe von Lucas Weiermann zu seinem Bruder Sebastian, der den Ball jedoch nicht verwerten konnte.

Der Durchbruch gelang schließlich in der 24. Minute durch eine Co-Produktion der Weiermann-Brüder - Sebastian traf nach einer Flanke von Lucas die Latte, ehe Patrick Riedlmaier diese Gelegenheit nutzte und zur verdienten 1:0-Führung der Hausherren traf. Nur drei Minuten später legten die Weiermann-Brüder nach: Lucas marschierte bis zur Grundlinie durch und legte auf Sebastian ab, der den Ball platziert zum 2:0 einschob. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause.

Eigentor bringt Jeging zurück ins Spiel

In der zweiten Halbzeit erhöhte Jeging den Druck und versuchte, den Rückstand wettzumachen. Trotz einiger guter Chancen für die Mehrnbacher, unter anderem durch Lucas und Sebastian Weiermann, konnte die Heimmannschaft den Vorsprung nicht weiter ausbauen. In der 64. Minute verpasste Sebastian Weiermann eine riesige Gelegenheit, als er über den Ball stolperte und das leere Tor nicht traf.

Jeging hatte wenige Chancen. Ein Weitschuss aus 40 Metern verfehlte das Kreuzeck nur knapp. Schließlich gelang den Gästen in der 79. Minute der Anschlusstreffer: Eine Hereingabe der Gäste wollte David Haginger klären, der Mehrnbacher köpfte den Ball aber unglücklich ins eigene Tor und es stand nur noch 2:1.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen und Abwehraktionen. Die Union Mehrnbach hatte weiterhin Chancen, das Spiel endgültig zu entscheiden, doch das TSU-Tor blieb unangetastet. In der 89. Minute sah Jegings Krisztian Garai die Rote Karte, was für Verwirrung sorgte, da eine Tätlichkeit nicht wirklich zu erkennen war.

Riedlmaier hatte in der 90. Minute noch eine große Chance, als er einen starken Schuss abgab, der jedoch vom Jeginger Torwart pariert wurde. Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem knappen 2:1-Sieg für die Union Mehrnbach. Die Wintersteiger-Elf konnte mit diesem Erfolg in der Tabelle an St. Pantaleon vorbeziehen und die Abstiegszone verlassen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Lukas Steiner (2215 Bonuspunkte)

1. Klasse Süd-West: Mehrnbach : TSU Jeging - 2:1 (2:0)

78 Eigentor durch David Haginger 2:1

27 Sebastian Weiermann 2:0

24 Patrick Riedlmaier 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Lukas Steiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.