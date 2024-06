TSV Aurolzmünster wahrt mit 2:0-Auswärtssieg gegen Ranshofen Chance auf Klassenerhalt

Der TSV Aurolzmünster feierte am vorletzten Spieltag der 1. Klasse Süd-West einen klaren 2:0-Auswärtssieg gegen den WSV-ATSV Ranshofen. Die Gäste dominierten das Spiel über weite Strecken und profitierten von einer schwachen Vorstellung des Absteigers. Almir Kurtagic und Thomas Fellner sorgten mit ihren Treffern für die Entscheidung. Mit dem fünften Saisonsieg wahrte der TSV die Chance auf den Klassenerhalt und könnte in der letzten Runde - mit einem "Dreier" im direkten Duell gegen St. Pantaleon - auf den "Strich klettern.

Elfmeter bringt Gäste auf die Siegerstraße

Das Spiel begann pünktlich auf der Hans Wallisch Sportanlage. Der WSV-ATSV trat in blauen Dressen an, während die Gäste ganz in Schwarz spielten. Bereits in den ersten Minuten waren die Aurolzmünsterer die aktivere Mannschaft. Dies spiegelte sich auch in der ersten Torchance für die Gäste wider.

Nach einer zerfahrenen Anfangsphase, die den Tabellenstand beider Mannschaften widerspiegelte, kam es in der 21. Minute zu einem Elfmeter für den TSV. Almir Kurtagic trat an und verwandelte sicher zum 0:1. Nur wenige Minuten später folgten weitere gute Chancen für die Gäste, die jedoch knapp das Tor verfehlten. Die Ranshofener konnten in dieser Phase keine Akzente setzen und enttäuschten mit einer schwachen Leistung.

Fellner macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Ranshofen fand weiterhin nicht ins Spiel und blieb ohne nennenswerte Torchance. In der 57. Minute sorgte Thomas Fellner mit einem guten Schuss für Gefahr, verfehlte das Tor jedoch knapp. Nur wenige Minuten später war es dann aber soweit: In der 66. Minute erhöhte Fellner nach einem schönen Spielzug auf 0:2 für Aurolzmünster.

Die Gäste verwalteten das Spiel fortan souverän und ließen den Ranshofenern keine Chance, ins Spiel zurückzufinden. In der 80. Minute äußerten die Heimfans ihren Unmut über die schwache Leistung ihrer Mannschaft. Die Ranshofener zeigten eine enttäuschende Vorstellung und blieben über die gesamte Spielzeit hinweg ohne echte Torgefahr. Die Partie endete nach 91 Minuten mit einem verdienten 2:0-Auswärtssieg für den TSV Aurolzmünster.

