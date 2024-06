UFC Lasco Lochen knöpft Meister SV Hargassner Weng einen Zähler ab

Details Mittwoch, 05. Juni 2024 20:30

Der SV Hargassner Weng ist in der 1. Klasse Süd-West weiterhin unantastbar und in dieser Liga das Maß aller Dinge. Man befindet sich in einem beneidenswerten Flow und ist seit etlichen Wochen ohne Niederlage. Im Rahmen der 25. Runde musste man nun die Reise zum UFC Lasco Lochen antreten, welcher den dritten Platz in der Tabelle fix in der Tasche hat. Letzten Endes musste sich der Meister mit einem Unentschieden begnügen – 2:2 das Endergebnis.

Knappe Pausenführung für die Heimischen

Vor einer perfekten Kulisse, 150 Personen mitumfassend, erwischten die Hausherren einen Blitzstart und gingen bereits nach zwei Minuten in Führung. Sandro Markus Maier konnte sich nach einem präzisen Kopfball in die Statistik eintragen. Die Gäste sichtlich geschockt von diesem frühen Nackenschlag, suchten nach Lösungen, um in die Begegnung zu finden. Doch die Anfangsphase gehörte dem Drittplatzierten im Klassement, welcher sich dominanter und aktiver präsentierte. Doch nach rund zwanzig gespielten Minuten nahm der Meister das Spielgeschehen immer mehr in die Hand und erkämpfte sich so die mittlerweile besseren Spielanteile. In der Folge kamen die Aigner-Schützlinge in bestechender Regelmäßigkeit vor den Kasten und brachten die Heimelf damit gehörig ins Schwitzen. Doch aus diesen Chancen konnte man leider kein Kapital schlagen und so ließ man in dieser Hinsicht im ersten Abschnitt die nötige Effizienz und Kaltschnäuzigkeit herzlich vermissen – 1:0 das Pausenergebnis.

Auswärtsteam sichert sich in letzter Minute Punkt

Nach Wiederanpfiff änderte sich die Charakteristik des Spiels kaum. Der SV Weng erhöhte gleichsam die Schlagzahl, setzte dem Kontrahenten weitestgehend in seiner eigenen Hälfte zu und drückte auf den Ausgleich. Dieser sollte wenig später auch fallen. Nach einem Eckball versenkte Izudin Delic das Spielgerät in den Maschen und sorgte damit für das zwischenzeitliche 1:1 (56.). Die Gäste blieben fortan weiter überlegen und suchten Mittel und Wege, um diese Partie für sich zu entscheiden. Doch in der 72. Minute kamen die Hausherren völlig gegen dem Spielverlauf zu ihrem zweiten Treffer. Verantwortlich hierfür: Thomas Geier, der nach einem Konter ans Leder kam, und es sehenswert in das lange Eck schweißte. Die Mannen aus Weng ließen sich davon aber kaum beeindrucken und blieben ihrer Linie treu. Die Truppe von Coach Bischof konzentrierte sich in der Folge weitestgehend auf eine kompakte Defensive und wartete selbst auf Konter. In der Schlussphase erhöhten die Gäste dann aber nochmals den Druck und wurden für jene engagierte Performance kurz vor dem Abpfiff belohnt. Sebastian Girlinger netzte nach perfekter Hereingabe trocken zum 2:2 Endstand ein (92.).

Stimme zum Spiel:

Johannes Meindl (Sportlicher Leiter, SV Hargassner Weng):

„Die ersten zwanzig Minuten war der Gegner besser. Danach waren wir spielbestimmt und haben acht, neun Chancen nicht genutzt. Lochen war eiskalt vor dem Tor. Schlussendlich war es ein gerechtes 2:2.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.