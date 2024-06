Aufstiegstraum ist ausgeträumt! SPG Palting zieht auch im Rückspiel den Kürzeren

Details Sonntag, 16. Juni 2024 10:49

Im Rückspiel der Relegation empfing die SPG Palting/Seeham die TSU Wartberg/Aist. Die Aufstiegsambitionen des Vizemeisters der 1. Klasse Süd-West erhielten bei der 0:3-Pleite im Hinspiel einen emfindlichen Dämpfer. Die Mühlviertler hingegen, die in der Bezirksliga Nord in 13 Auswärtsspielen gleich zehn Mal leer ausgegangen waren, reisten mit breiter Brust nach Seeham. Die Hametner-Elf geriet am Samstagnachmittag kurz nach der Pause in Rückstand, Maximilian Wögerer drehte das Spiel mit einem Doppelpack aber im Alleingang und sicherte der TSU einen 2:1-Sieg und den Ligaverbleib.

Ereignisarmer erster Durchgang

Vor rund 300 Besuchern gingen die Hausherren engagiert und aggressiv ans Werk und ließen nichts unversucht, das Blatt möglicherweise zu wenden. Die kampf- und laufstarke Spielgemeinschaft wusste zu gefallen, wenngleich die tiefstehenden Gäste im letzten Match unter Coach Leopold Hametner gut dagegenhielten und ab und an Nadelstiche setzten. In einem offenen Match wusste die SPG nicht wirklich Lösungen und konnte sich keine zwingenden Chancen erarbeiten. Aber auch die Mühlviertler, die ihr Augenmerk vor allem auf eine stabile Defensive legten, tauchten kaum gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Bei der besten Möglichkeit der Wartberger strich ein Schuss von Maximilian Wögerer über die Latte. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Kabinen.

Traumtor lässt Hausherren hoffen - nach Wögerer-Doppelpack ist Messe gelesen

Drei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schlesinger brandete am Sportplatz Seeham Jubel auf. Die Heimischen starteten auf der linken Seite einen Angriff, nach einer weiten Flanke brachte ein Angreifer den Ball per Fallrückzieher zur Mitte, Alexander Weiss fackelte nicht lange, zog direkt ab und knallte die Kugel ins Kreuzeck. Nach diesem Traumtor witterte der Vizemeister Morgenluft, doch nach rund zehn Minuten hatten die Gäste den Schock aus den Kleidern geschüttelt und legten nach einer Stunde den Grundstein zum Klassenerhalt. Wögerer sah, dass SPG-Schlussmann Thomas Kasberger zu weit vor seinem Kasten stand, das 24-jährige Eigengewächs zog aus halblinker Position ab und stellte mit einem feinen Heber aus rund 40 Metern auf 1:1. Mit diesem Treffer war die Moral der Heimischen sichtlich angeknackst. Fünf Minuten später war die Messe endgültig gelesen, als abermals Wögerer einen Wartberger Konter erfolgreich abschloss. Mit dem 1:2 war die Luft heraußen, wenngleich die SPG nicht aufsteckte, doch die Mühlviertler ließen in der restlichen Spielzeit nichts anbrennen, brachten den Vorsprung ohne Probleme ins Ziel und durften sich über den Sieg und den Klassenerhalt freuen.

Thomas Seiberl, Co-Trainer TSU Wartberg/Aist:

"Auch wenn die SPG alles versucht hat und ein starker Gegner war, waren wir spielerisch stärker und in Summe die bessere Mannschaft. Die Erleichterung über den Ligaverbleib ist riesengroß und wollen den Schwung in die neue Saison mitnehmen".

