Bamminger-Doppelpack! Neuerwerbung beschert UFC Lochen erfolgreichen Saisonstart

Die neue Saison der 1. Klasse Südwest startete mit einem packenden Spiel zwischen dem UFC Lochen und dem FC Pischelsdorf. Beide Mannschaften lieferten sich am Feiertag einen intensiven Schlagabtausch, der schließlich mit einem 4:2-Sieg für die Lochener endete.

Hausherren mit früher Führung

Schon früh in der ersten Halbzeit konnte der UFC das erste Ausrufezeichen setzen. In der 19. Minute gelang der Heimmannschaft der Führungstreffer durch Franz Pär, der die erste Chance des Spiels direkt nutzte. Pischelsdorf ließ sich jedoch nicht lange bitten und drängte auf den Ausgleich.

Die Heimischen hatten in der ersten Halbzeit die eine oder andere Gelegenheit, den Spielstand auszubauen, jedoch zeigte Pischelsdorfs Torwart Bojan Bojic eine herausragende Leistung und verhinderte mehrfach den zweiten Treffer der Lochener. In der 43. Minute gelang es schließlich Jonas Renzl den Ball zum 1:1 in die Maschen zu setzen - der 21-Jährige verwandelte einen Elfmeter.

UFC-Neuerwerbung schnürt Doppelpack

Mit dem Gleichstand ging es in die Halbzeitpause, und beide Mannschaften kamen motiviert aus den Kabinen. Bereits in der 49. Minute gelang es Julian Maislinger, die Lochener erneut in Führung zu bringen. Der UFC hatte nun wieder die Oberhand und kontrollierte das Spielgeschehen.

Doch auch Pischelsdorf blieb gefährlich. In der 68. Minute erzielte Kevin Aigner mit einem Traumtor den erneuten Ausgleich zum 2:2. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, wobei die Heimischen ein leichtes Chancenplus hatte. Pischelsdorfs Torhüter verhinderte jedoch wiederholt die erneute Führung der Heimmannschaft.

In der 76. Minute war es dann Christian Bamminger, Neuerwerbung aus Eberschwang, der den Ball zum 3:2 für Lochen ins Netz beförderte. Dieser Treffer setzte die Gäste erneut unter Druck, und Pischelsdorf musste sich offensiv orientieren.In der Schlussphase holte der UFC zum entscheidenden Schlag aus. In der 89. Minute traf Bamminger abermals ins Schwarze und besiegelte den 4:2-Erfolg der Heimischen.

