Start nach Maß: Palting/Seeham schlägt Mattighofen/Schalchen 1b mit 5:0

Details Sonntag, 18. August 2024 21:05

Im ersten Spiel der Saison in der 1. Klasse Süd-West setzte sich die Mannschaft von Palting/Seeham deutlich gegen Mattighofen/Schalchen 1b durch. Bereits in der Anfangsphase des Spiels wurde mit einem direkten Freistoßtreffer der Grundstein für den klaren 5:0-Sieg gelegt. Die Gastgeber konnten den starken Angriffen der Gäste wenig entgegensetzen und mussten sich letztlich deutlich geschlagen geben.

Frühe Führung für Palting/Seeham

Nach einem leicht verspäteten Anpfiff gelang Palting/Seeham bereits in der 3. Minute die frühe Führung. Laszlo Madarasz erzielte per Freistoß das 1:0 für die Gäste, die damit einen perfekten Start in die Partie erwischten. Das frühe Tor setzte die Mattighofner sofort unter Druck und machte deutlich, dass Palting/Seeham entschlossen war, dieses Spiel zu gewinnen.

Die Gastgeber versuchten, sich zu stabilisieren, hatten jedoch Schwierigkeiten, den Ball lange in den eigenen Reihen zu halten. In der 18. Minute war es erneut die Gastmannschaft, die jubeln durfte. Mario Thalmayr baute die Führung auf 2:0 aus und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. Die Mattighofner fanden weiterhin keinen Weg die Abwehrreihen von Palting/Seeham zu durchbrechen und blieben im ersten Durchgang ohne nennenswerte Torchance.

Palting/Seeham bleibt dominant

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielgeschehen. Palting/Seeham blieb die dominierende Mannschaft und setzte die Abwehr von Mattighofen/Schalchen 1b weiter unter Druck. In der 52. Minute erzielte erneut Mario Thalmayr das 3:0, der Treffer war, durch eine mögliche Abeitsposition, jedoch umstritten.

Nur drei Minuten später, in der 55. Minute, war es wieder Mario Thalmayr, der das 4:0 für Palting/Seeham markierte und seinen Hattrick schnürrte. Es war ein schön herausgespielter Treffer, der die individuelle Klasse und das gute Zusammenspiel der Gäste verdeutlichte. Die Mattighofner wirkten zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen und konnten dem Offensivdrang der Gäste kaum noch etwas entgegensetzen. In der 85. Minute setzte Alexander Breitfuss den Schlusspunkt. Mit seinem Treffer zum 5:0 besiegelte er den Kantersieg für Palting/Seeham und machte den perfekten Saisonauftakt für seine Mannschaft komplett.

Senad Hamzic, Trainer SPG Palting/Seeham:

„Wir sind heute fehlerfrei aufgetreten und haben genauso gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben. Es war ein verdienter Sieg, wir haben defensiv nichts anbrennen lassen und hätten sogar noch die ein oder andere Gelegenheit mehr nutzen können. Wir haben das Ziel, dass wir die Leistung vom letzten Jahr bestätigen und wieder ganz vorne angreifen.“

Die Besten SPG Palting/Seeham: Mario Thalmayr

1. Klasse Süd-West: Mattighofen/Schalchen 1b : Palting - 0:5 (0:2)

85 Alexander Breitfuss 0:5

55 Mario Thalmayr 0:4

52 Mario Thalmayr 0:3

18 Mario Thalmayr 0:2

3 Laszlo Madarasz 0:1

