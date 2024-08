UFC Burgkirchen siegt in letzter Minute gegen UFC Riegerting

Details Sonntag, 18. August 2024 21:30

UFC Burgkirchen konnte zum Saisonauftakt in der 1. Klasse Süd-West auswärts mit 2:1 gegen Aufsteiger UFC Riegerting gewinnen und somit erfolgreich in die neue Saison starten. Das Spiel wurde erst in der 90+1 zugunsten der Burgkirchner entschieden und bot vor allem in der zweiten Halbzeit viel Spannung bis zum Schluss.

Torlose erste Halbzeit

Zu Beginn des Spiels tasteten sich beide Mannschaften vorsichtig ab. Die Abwehrreihen standen sicher, sodass es in den ersten Minuten kaum nennenswerte Chancen gab. Der UFC Riegerting zeigte sich bemüht, die Initiative zu ergreifen, doch die Burgkirchner Abwehr hielt stand. Trotz einiger Versuche, die gegnerische Verteidigung zu durchbrechen, gelang es den Riegertingern nicht, gefährlich vor das Tor zu kommen.

Auf der anderen Seite versuchten auch die Burgkirchner, ihre Offensivkraft auszuspielen. Sie setzten auf schnelle Konter, die jedoch von der Riegertinger Defensive gut abgefangen wurden. So entwickelte sich ein umkämpftes Spiel im Mittelfeld, das von Zweikämpfen und taktischem Geplänkel geprägt war.

Offensivere zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild deutlich. Beide Mannschaften kamen mit neuem Elan aus der Kabine und suchten nun verstärkt den Weg nach vorne. In der 62. Minute gelang es schließlich den Burgkirchnern, den ersten Treffer des Spiels zu erzielen. Marco Brünner nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Riegertinger und schoss den Ball unhaltbar ins Netz. Doch die Antwort des UFC Riegerting ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten nach dem Rückstand gelang es Loris Hattinger, den Ausgleich zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss brachte er seine Mannschaft zurück ins Spiel und sorgte für neuen Schwung auf dem Platz. Die Riegertinger drängten nun auf den Führungstreffer, doch die Burgkirchner verteidigten geschickt und lauerten auf Konter.

Als das Spiel schon auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, schlug Drazen Vlasic in der 90. Minute zu. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite erhielt er den Ball im Strafraum und vollendete eiskalt zum 2:1 für den UFC Burgkirchen. Die Riegertinger warfen in den letzten Minuten alles nach vorne, um doch noch den Ausgleich zu erzielen, aber die Zeit reichte nicht aus. Nach fünf Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel und besiegelte damit den knappen Sieg der Gäste.

Wolfgang Huber, Trainer UFC Riegerting:

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Anfangs waren wir noch etwas nervös, auch da wir ein relativ junges Team haben – spielerisch waren wir aber die bessere Mannschaft. In der Nachspielzeit haben wir leider noch das entscheidende Gegentor bekommen; ein Remis wäre meiner Meinung nach das verdiente Ergebnis gewesen, aber das ist das Lehrgeld, das wir noch zahlen müssen.“

1. Klasse Süd-West: Riegerting : Burgkirchen - 1:2 (0:0)

91 Drazen Vlasic 1:2

64 Loris Hattinger 1:1

62 Marco Brünner 0:1

