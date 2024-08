Union Mehrnbach feiert bei Aufsteiger klaren 4:1-Sieg

In einer Begegnung der 1. Klasse Süd-West sicherte sich Union Mehrnbach einen beeindruckenden 4:1-Auswärtssieg gegen die TSU Handenberg. Während die Handenberger zunächst gut mithielten, zeigten die Gäste ihre Klasse und entschieden die Partie klar für sich. Bereits zur Halbzeit führten die Mehrnbacher mit 2:0, und auch im zweiten Durchgang ließ die Union nichts anbrennen.

Mehrnbach dominiert

Der Auftakt des Spiels begann mit einem ersten Schuss der Gäste durch Martin Haginger in der 10. Minute, der jedoch am rechten Kreuzeck vorbeiging. Kurz darauf wurde ein Schuss von Felix Aichinger zur Ecke geblockt. Die Gäste aus Mehrnbach zeigten von Beginn an ihre Offensivstärke und erarbeiteten sich mehrere Chancen. Eine Doppelchance in der 30. Minute für Mehrnbach, zuerst durch Haginger und anschließend durch Sebastian Weiermann, konnte der Torhüter der Handenberger jedoch parieren.

Der erste Durchbruch gelang den Gästen schließlich in der 41. Minute. Nach einem perfekt getimten Pass von Florian Springer musste Haginger nur noch den Ball im Netz der Handenberger versenken. Damit stand es 1:0 für die Mehrnbacher. Nur zwei Minuten später erhöhte Haginger mit einem sehenswerten Treffer aus rund 20 Metern auf 0:2. Dies war auch der Halbzeitstand.

Aichinger macht alles klar

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte Mehrnbach den Druck fort. In der 55. Minute konnte eine scharfe Hereingabe von Florian Springer zunächst von Sebastian Weiermann gut aufs Tor gebracht werden, bevor Felix Aichinger den Ball endgültig über die Linie drückte. Damit stand es 3:0 für die Gäste.

Der aufsteiger gab sich jedoch nicht auf und kam in der 65. Minute zu einer guten Gelegenheit, als Manuel Braunsberger den Ball gut auf die zweite Stange brachte, doch Manuel Fruhwald schob den Ball knapp am Tor vorbei. In der 73. Minute belohnte sich die TSU schließlich für ihre Bemühungen. Manuel Braunsberger zog von rechts in die Mitte des 16ers und konnte unbedrängt zum 1:3 einnetzen.

Doch die Freude der Handenberger währte nicht lange. In der 83. Minute zog Florian Springer erneut rechts auf und legte quer, sodass Sebastian Weiermann nur noch den Ball ins Tor schieben musste. Mit diesem Treffer zum 1:4 war das Spiel entschieden.

Bis zum Ende blieb Mehrnbach die dominierende Mannschaft. In der 89. Minute hatte Felix Haigner noch eine weitere Abschlusschance, die jedoch neben das Tor ging. Trotz einiger Fehlpässe und verlorener Zweikämpfe blieb der Sieg der Mehrnbacher ungefährdet. Das Spiel endete schließlich mit einem 4:1-Erfolg für Union Mehrnbach.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stoarner (2365 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stoarner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.