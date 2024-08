FC Pischelsdorf triumphiert in packendem Spiel gegen Jeging

In einer Begegnung der 1. Klasse Süd-West trafen der FC Genino Pischelsdorf und die TSU Jeging aufeinander. Die Partie endete mit einem 4:2-Sieg für die Gastgeber, die sich nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang in der zweiten Halbzeit deutlich steigern konnten.

Vier Tore in den ersten 20 Minuten

Die Begegnung startete mit hohen Tempo und die Pischelsdorfer konnten früh den ersten Akzent setzen. Bereits in der 6. Minute gelang Philipp Aigner der Führungstreffer für die Gastgeber. Nach einem kraftvollen Freistoß von Mario Hauser, der zunächst geblockt wurde, reagierte Aigner blitzschnell und verwandelte den Abpraller via Stange zum 1:0. Die frühe Führung sorgte für Euphorie bei den heimischen Fans.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 14. Minute gelang Jeging durch Petrica Dragos der Ausgleichstreffer zum 1:1. Nur drei Minuten später gingen die Jeginger durch Krisztian Garai sogar in Führung. Ein Doppelschlag binnen kürzester Zeit brachte die Pischelsdorfer in Bedrängnis. Die Gäste nutzten die kurze Verunsicherung der Heimelf aus und drehten das Spiel

Die Pischelsdorfer ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 21. Minute war es Kevin Aigner, der den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Die Fans jubelten, als Aigner den Ball nach einem schönen Spielzug im Netz unterbrachte. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeitpause bei diesem Spielstand.

Renzl bringt Hausherren in Front

Nach der Pause zeigten sich die Pischelsdorfer entschlossen, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der 52. Minute gelang dem Jüngsten, Jonas Renzl ein wahrer Zauberschuss, der die Gastgeber mit 3:2 in Führung brachte.

In der Folge drückte Pischelsdorf auf das vierte Tor und hatte mehrere hochkarätige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Jeging versuchte, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, fand aber nur selten Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. In der 57. Minute brannte es erneut im Strafraum der Jeginger, doch das Aluminium rettete die Gäste vor einem weiteren Gegentreffer.

Die endgültige Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. Philipp Aigner, der bereits früh im Spiel getroffen hatte, machte den Sack zu und erzielte das 4:2 für Pischelsdorf. Mit diesem Sieg sichert sich Pischelsdorf wichtige Punkte in der 1. Klasse Süd-West.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter günther bachleitner (3876 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter günther bachleitner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.