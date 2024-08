UFC Lasco Lochen siegt glücklich mit 2:1 gegen USV St. Pantaleon

Details Sonntag, 25. August 2024 12:46

Im zweiten Spiel der Saison in der 1. Klasse Süd-West (OÖ) trafen der USV St. Pantaleon und UFC Lasco Lochen aufeinander. Während die Gastgeber mit einem fulminanten 3:3 in die Saison starteten, konnten die Lochner ihr Auftaktspiel mit 4:2 gewinnen. Am Ende gingen die Gäste mit einem knappen 1:2 als Sieger vom Platz, die Partie hätte jedoch durchaus anders ausgehen können.

Sehenswerter Treffer beschert St. Pantaleon die frühe Führung

Von Beginn an versuchten beide Mannschaften, das Spiel an sich zu reißen. Bereits in der 16. Minute gelang es den Gastgebern, in Führung zu gehen. Silvio Danev traf per Weitschuss traumhaft in den Winkel und brachte den USV St. Pantaleon mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später, in der 22. Spielminute, bekamen die Lochner einen umstrittenen Strafstoß und die Möglichkeit auszugleichen. Thomas Geier trat an und verwandelte souverän zum 1:1. Mit diesem Ausgleichstreffer war das Spiel wieder vollkommen offen. Beide Mannschaften kämpften weiter um jede Chance, bis zur Halbzeitpause blieb es jedoch beim Unentschieden.

Entscheidung in der Schlussphase

Nachdem sich zuvor wenig am Spielverlauf endete und die Hausherren besser im Spiel waren, fiel erst in der 80. Minute die Entscheidung. Christian Bamminger erzielte nach einem Standard das entscheidende Tor für Lochen und brachte sein Team mit 2:1 in Führung. Dieses Tor setzte die Gastgeber unter Druck, und sie versuchten verzweifelt, den erneuten Ausgleich zu erzielen. Doch die Verteidigung von Lochen stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Bis zum Abpfiff blieb es beim 1:2 und die Lochner durften einen etwas glücklichen Auswärtssieg feiern - bitter für St. Pantaleon, die sich eigentlich stark präsentierten.

Stefan Bischof, Trainer UFC Lochen:

„Es war ein sehr schwaches Spiel von uns und letztlich auch ein glücklicher Sieg. Nach einem sehenswerten Tor vom Gegner haben wir einen – aus meiner Sicht – glücklichen Elfmeter bekommen, den wir dann auch verwandeln konnten. St. Pantaleon war anschließend das bessere Team mit den gefährlicheren Chancen, wir haben nach einem Freistoß aber das 2:1 gemacht, dass wir schließlich über die Zeit gebracht haben. Am Ende des Tages haben wir die drei Punkte, über die wir sehr froh sind.“

Die Besten UFC Lochen: Manuel Klinger (TW)

1. Klasse Süd-West: St. Pantaleon : UFC Lochen - 1:2 (1:1)

80 Christian Bamminger 1:2

22 Thomas Geier 1:1

16 Silvio Danev 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.