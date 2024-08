Elfmeter in der Nachspielzeit sichert UFC Riegerting einen Punkt gegen Favoriten Palting/Seeham

Details Sonntag, 25. August 2024 14:06

Im Rahmen des 2. Spieltags der 1. Klasse Süd-West kam es am Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Palting/Seeham und dem UFC Riegerting. Während die Gastgeber souverän mit 5:0 in die Saison starteten, mussten sich die Gäste am ersten Spieltag knapp mit 2:1 geschlagen geben. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, wobei die Paltinger zweimal in Führung gingen, aber letztlich den späten Ausgleich der Riegertinger hinnehmen mussten.

Palting/Seeham mit der Führung kurz vor der Halbzeit

Die Partie zwischen Palting/Seeham und UFC Riegerting begann mit einer konzentrierten und entschlossenen Leistung beider Teams. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab, um die Schwachstellen des Gegners zu finden. Es dauerte bis zur 45. Minute, bis der erste Treffer des Spiels fiel. Mario Thalmayr von Palting/Seeham nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Riegertinger und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Ausgleich und erneute Führung

Nach dem Wiederanpfiff kam UFC Riegerting mit neuem Elan aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. In der 52. Minute war es dann so weit: Michael Puttinger gelang der verdiente Ausgleichstreffer für die Riegertinger. Doch die Freude währte nicht lange. Palting/Seeham ließ sich von dem Gegentor nicht beeindrucken und schlug nur fünf Minuten später zurück. Manuel Russinger erzielte in der 57. Minute das 2:1 für die Paltinger und brachte sein Team erneut in Führung.

Die erneute Führung verlieh den Gastgebern neuen Mut, und sie versuchten, das Spiel zu kontrollieren und die Gäste vom eigenen Tor fernzuhalten. Doch UFC Riegerting gab nicht auf und kämpfte verbissen um jeden Ball. Beide Teams hatten in dieser Phase ihre Chancen, weitere Treffer zu erzielen, doch die Torhüter und Abwehrreihen hielten dem Druck stand.

Spannende Schlussphase

In der Schlussphase warfen die Riegertinger alles nach vorne, um doch noch den Ausgleich zu erzielen, während Palting/Seeham alles daran setzte, die knappe Führung über die Zeit zu bringen. In der 90. Minute wurden die Bemühungen der Gäste schließlich belohnt. Wieder war es Michael Puttinger, der sich als Mann des Tages für Riegerting erwies und per Elfmeter seinen Doppelpack zum 2:2-Ausgleich schnürrte.

1. Klasse Süd-West: Palting : Riegerting - 2:2 (1:0)

91 Michael Puttinger 2:2

57 Manuel Russinger 2:1

52 Michael Puttinger 1:1

45 Mario Thalmayr 1:0

