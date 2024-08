Union Mehrnbach zieht Lochen weiße Weste aus

Die Union Mehrnbach konnte sich in einem spannenden Duell der 1. Klasse Süd-West gegen den UFC Lochen mit 2:0 durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Mehrnbacher den Grundstein für ihren Erfolg, während die Lochener trotz mehrerer Chancen keine Punkte mit nach Hause nehmen konnten und nach zwei Auftaktsiegen die weißen Weste ausziehen mussten.

Starke Hausherren mit klarer 2:0-Führung

Gleich zu Beginn der Partie zeigte die Union Mehrnbach ihre Ambitionen. Bereits in der ersten Minute hatte Sebastian Weiermann eine erste Chance, als er den Ball am Strafraumrand erhielt und sich drehte, doch sein Schuss verfehlte das Tor knapp. Die erste Chance für Lochen ließ nicht lange auf sich warten: In der 14. Minute bekam Franz Pär den Ball in guter Position, doch sein Schuss wurde von der Mehrnbacher Abwehr geblockt.

In der 17. Minute hatte Christian Bamminger eine vielversprechende Gelegenheit für die Lochener, doch er traf den Ball nicht gut, sodass der junge Mehrnbacher Torhüter Niklas Haas seine erste Parade zeigen konnte. Nach einer kurzen Trinkpause in der 22. Minute drehte Mehrnbach auf. Lucas Weiermann spielte in der 24. Minute einen umkämpften Ball quer auf seinen Bruder Sebastian, der mühelos zum 1:0 einschieben konnte.

Nur wenige Minuten später folgte das nächste Tor für die Hausherren. Martin Haginger versuchte sein Glück aus großer Distanz, und als Gästegoalie Manuel Klinger den Ball nicht richtig klären konnte, war es Florian Springer, der zur Stelle war und das 2:0 erzielte. Dies war ein Rückschlag für die Lochener, die in der ersten Halbzeit keine nennenswerten Chancen mehr herausspielen konnten.

Mehrnbach bringt Vorsprung ins Ziel

Nach der Halbzeitpause drängte Lochen darauf, den Anschluss zu finden. Bereits in der 46. Minute versuchte Julian Maislinger es mit einem Distanzschuss aus rund 35 Metern, doch Keeper Haas war nicht zu bezwingen. In der 51. Minute zeigte die Union erneut ihre Offensivstärke: Alex Stempfer leitete einen Angriff ein, fand jedoch in Lochens Keeper Klinger seinen Meister.

Eine der besten Chancen für die Lochener kam in der 80. Minute, als Bamminger den Mehrnbacher Torhüter überlupfte. Doch David Haginger rettete auf der Linie und verhinderte so den Anschlusstreffer. In der 83. Minute rührte Mehrnbach defensiv Beton an und verteidigte den Vorsprung konsequent. Die Lochener schafften es trotz sechs Minuten Nachspielzeit nicht, das Ergebnis zu ändern.

In der 96. Minute endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 2:0-Sieg für die Union Mehrnbach. Die Union beendet damit eine 18 Jahre lange Durststrecke und konnte nach beinahe zwei Jahrzehnten den UFC wieder besiegen. Die Lochener hingegen müssen die erste Saisonniederlage einstecken.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stoarner (2465 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stoarner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.