Durch starke erste Halbzeit - Palting/Seeham gewinnt bei Neukirchen/E. mit 2:0

Im Rahmen des dritten Spieltags der 1. Klasse Süd-West konnte die SPG Palting/Seeham die Favoritenrolle unterstreichen und das Auswärtsspiel gegen die Union Neukirchen/Enknach letztlich mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg für sich entscheiden. Trotz des Heimvorteils konnte Neukirchen/E. den engagierten Auftritt der Gäste nicht stoppen, die bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellten. Entscheidende Tore von Barnabas Üres-Farkas und Mario Thalmayr brachten die Gäste früh auf die Gewinnerstraße und ließen Neukirchen/Enknach keine Chance, ins Spiel zurückzufinden.

Torwartfehler bringt Palting früh in Führung

Bereits in der 10. Minute gelang den Gästen aus Palting/Seeham der erste Treffer. Barnabas Üres-Farkas profitierte von einem Patzer des Keepers und erzielte das 0:1 für Palting/Seeham. Dieser frühe Rückschlag setzte Neukirchen/E. unter Druck, während die Gäste mit Selbstvertrauen weiterspielten.

Als sich das Spiel dem Ende der ersten Halbzeit näherte, erhöhte Palting/Seeham den Druck auf die Verteidigung von Neukirchen/E. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Mario Thalmayr in der 44. Minute das 0:2 für Palting/Seeham. Mit diesem zweiten Treffer gingen die Gäste mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause, während bei Neukirchen/E. die Köpfe etwas hingen.

Verwaltungsmodus in Hälfte zwei

Die zwite Halbzeit startete wesentlich ruhiger und die Gäste konzentrierten sich vor allem darauf die 2:0-Führung nicht mehr in Gefahr zu bringen. Aus dem Spiel heraus gelang es den Hausherren kaum nennenswerte Möglichkeiten zu kreieren und auch Palting/Seeham investierte nun nur noch wenig ins Offensivspiel. Somit blieb es beim ungefährdeten 2:0 für die Gäste, die damit bei starken sieben Punkten in der Tabelle stehen. Für die Neukirchen bedeutet es die zweite Niederlage in Folge, nachdem man im ersten Spiel noch gewinnen konnte.

Senad Hamzic, Trainer SPG Palting/Seeham:

„Wir waren die spielbestimmende Mannschaft und es wurde in der ersten Hälfte eigentlich nur auf ein Tor gespielt. Das erste Tor war noch etwas glücklich, der zweite Treffer war dahingegen sehr schön herausgespielt. In der zweiten Hälfte haben wir die 2:0-Führung schließlich verwaltet und nur noch Nadelstiche nach vorne gesetzt. Neukirchen wurde nur ein, zwei Mal aus Standards gefährlich, hatte aus dem Spiel heraus aber eigentlich keinen einzigen Torschuss.“

Die Besten SPG Palting/Seeham: Stefan Aigner, Barnabas Üres-Farkas

1. Klasse Süd-West: Neukirchen/E. : Palting - 0:2 (0:2)

44 Mario Thalmayr 0:2

10 Barnabas Üres-Farkas 0:1

