5:0! SPG Palting/Seeham fegt Aufsteiger vom Platz

Details Samstag, 07. September 2024 20:34

In einer überzeugenden Vorstellung konnte sich die SPG Palting/Seeham mit einem klaren 5:0 gegen TSU Handenberg durchsetzen. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber und bauten diese Führung in der zweiten Hälfte gegen den Aufsteiger kontinuierlich aus. Besonders Barnabas Üres-Farkas und Tamas Kalazi glänzten als herausragende Torschützen des Spiels.

Umkämpftes Spiel

Das Spiel begann mit intensiven Aktionen auf beiden Seiten. In der 15. Minute hatte Palting/Seeham die erste gute Chance durch Tamas, doch der Torwart von Handenberg konnte den Ball noch abwehren. Die Hausherren setzten ihren Druck fort und wurden schließlich in der 39. Minute belohnt. Nach einer hervorragenden Vorarbeit von Mario Thalmayr konnte Barnabas Üres-Farkas locker einschieben und brachte Palting/Seeham mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause hatte Thalmayr erneut eine gute Abschlusschance, die jedoch nicht zum Erfolg führte. Mit dieser knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Palting/Seeham erhöht den Druck

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, legte Palting/Seeham nach. In der 47. Minute erhöhte Tamas Kalazi auf 2:0, nachdem er erneut eine Vorlage von Mario Thalmayr verwandeln konnte. Die Gastgeber ließen nicht locker und setzten Handenberg weiterhin unter Druck. In der 54. Minute war es wieder Barnabas Üres-Farkas, der nach einer erneuten Vorlage von Thalmayr den Spielstand auf 3:0 erhöhte und damit seinen Doppelpack schnürte.

In der 70. Minute sorgte Kalazi mit seinem zweiten Tor des Tages für das 4:0, nachdem er den Torwart der Gäste ausspielte. Die Defensive von Handenberg hatte den Angriffen der Paltinger nichts entgegenzusetzen. Den Schlusspunkt setzte Barnabas Üres-Farkas in der 76. Minute, als er nach einem schönen Seitenwechsel von Stefan Aigner seinen Dreierpack perfekt machte und den Endstand von 5:0 besiegelte. Damit war das Spiel endgültig entschieden, und Palting/Seeham konnte einen souveränen Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Käsekrainer (1055 Bonuspunkte)

1. Klasse Süd-West: Palting : Handenberg - 5:0 (1:0)

76 Barnabas Üres-Farkas 5:0

70 Tamas Balint Kalazi 4:0

54 Barnabas Üres-Farkas 3:0

47 Tamas Balint Kalazi 2:0

39 Barnabas Üres-Farkas 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Käsekrainer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

