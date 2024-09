4:0! USV Pattigham/Pramet siegt souverän gegen Neukirchen/Enknach

Details Sonntag, 08. September 2024 17:54

In einer Begegnung der 1. Klasse Süd-West setzte sich USV Pattigham/Pramet klar mit 4:0 gegen die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach durch. Das Heimteam dominierte die Partie von Beginn an und nutzte zahlreiche Chancen, während die Gäste vor allem durch eine Gelb-Rote Karte geschwächt wurden. Die Tore für Pattigham erzielten Oliver Danninger (2), Markus Hofer und Pero Pilic.

Danninger bringt Pattigham in Front - Gäste nur noch zu zehnt

Das Spiel begann dynamisch, und schon früh zeichnete sich die Überlegenheit von Pattigham/Pramet ab. In der 8. Minute gab es einen Elferalarm im Strafraum der Gastgeber, doch der Schiedsrichter entschied, dass es nicht genug für einen Strafstoß war. Neukirchen hatte in der 19. Minute eine große Chance durch einen Kopfball von Sebastian Hanak, der jedoch knapp am Tor vorbeiging.

In der 30. Minute fiel das erste Tor des Spiels: Oliver Danninger setzte sich nach einem überragenden Lochpass von Kapitän Scherzer durch und brachte Pattigham mit 1:0 in Führung. Kurz darauf schwächte Neukirchen sich selbst, als Samim Amiri nach einem unnötigen Foul die Gelb-Rote Karte sah. Mit einem Mann weniger wurde es für die Gäste noch schwieriger, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken.

Kurz vor der Halbzeit hatte Pattigham die Chance, die Führung auszubauen, doch der Abschluss von Danninger wurde vom Torhüter der Gäste gut pariert. So ging es mit einem 1:0 in die Kabinen.

Hausherren legen drei Tore nach

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, legte Pattigham nach. In der 46. Minute schob Markus Hofer nach einem hervorragenden Zuspiel von Danninger zum 2:0 ein. Nur wenige Minuten später traf Pero Pilic den Pfosten, was eine weitere Gelegenheit für die Gastgeber darstellte.

Die Gäste hatten in der 82. Minute eine große Chance, doch der Abschluss landete direkt in den Händen von Goalie Cinar. Die Überlegenheit von Pattigham/Pramet zeigte sich dann erneut in der 86. Minute: Oliver Danninger erzielte nach einem super Lochpass sein zweites Tor des Tages und erhöhte auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Pero Pilic in der 88. Minute, als er nach einem guten Dribbling den Ball ins Kreuzeck schoss und damit den 4:0-Endstand besiegelte.

