FC Pischelsdorf dreht Spiel gegen Mattighofen/Schalchen 1b

In einer spannenden Partie der 1. Klasse Süd-West gelang es dem FC Genino Pischelsdorf, die SpVg Mattighofen/Schalchen 1b mit 4:2 zu besiegen. Nach einem frühen Rückstand zeigte die Heimmannschaft eine starke Leistung in der zweiten Halbzeit und sicherte sich so den verdienten Sieg.

Nagy bringt Gäste in Front

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Teams, doch es dauerte nicht lange, bis die ersten Torchancen entstanden. In der 24. Minute erzielte Mattighofen/Schalchen 1b durch einen präzise geschossenen Freistoß von Gabor Nagy das erste Tor der Partie und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Pischelsdorfer zeigten sich davon jedoch wenig beeindruckt und versuchten, den Ausgleich zu erzielen.

In der 33. Minute verstärkte Pischelsdorf den Druck auf das gegnerische Tor, konnte jedoch einen Elfmeter in der 34. Minute nicht verwandeln - Gästegoalie Ivan Avramovic parierte den Strafstoß. So gingen die Teams mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Furioses Pischelsdorfer Comeback in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für Pischelsdorf. Bereits in der 46. Minute verwandelte Philipp Aigner einen Freistoß zum 1:1 und brachte damit die Heimmannschaft zurück ins Spiel. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Mattighofen/Schalchen konnte in der 50. Minute durch Lazar Savic erneut in Führung gehen und das 1:2 markieren.

Doch die Pischelsdorfer ließen sich nicht entmutigen. In der 52. Minute erzielte Richard Nagy das wichtige Tor zum 2:2, und das Spiel war wieder offen. Nun drehte Pischelsdorf richtig auf und konnte durch Lucas Achleitner mit 3:2 in Führung gehen. Kurz darauf erhöhte Philip Aigner auf 4:2 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

In den letzten Minuten der Partie wurde es noch hitzig. Gabor Nagy und Filip Avramovic sahen jeweils die Ampelkarte, weshalb die Gäste das Spiel nur zu neunt beenden mussten. Die Partie endete schließlich nach 93 Minuten mit einem 4:2-Sieg für Pischelsdorf.

Insgesamt war es ein aufregendes Spiel, das den zahlreichen Zuschauern, die trotz des wechselhaften Wetters den Weg ins Stadion gefunden hatten, eine Menge Unterhaltung bot.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter andreas samhaber (965 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter andreas samhaber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.