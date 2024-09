USV St. Pantaleon triumphiert im torreichen Derby gegen Geretsberg und sichert sich damit den ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 08. September 2024 21:50

In einem torreichen Derbyduell in der 1. Klasse Süd-West setzte sich der USV St. Pantaleon schlussendlich gegen die Union Geretsberg durch und feierte damit den ersten Saisonsieg. Während die Hausherren bis dato zweimal Remis gespielt und ein Spiel verloren hatten, hatten die Gäste aus Geretsberg in den ersten drei Partien zweimal gewonnen und einmal verloren. Vor allem in der Offensive konnte Geretsberg bisher extrem überzeugen und bereits 13 Treffer nach nur drei Spiele erzielen. Auch in diesem Spiel fielen wieder massig Tore; letztlich mussten sich die Gäste aber mit 4:2 geschlagen geben.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann direkt mit hohem Tempo und beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an motiviert. In der 28. Minute erhielt der USV St. Pantaleon die Möglichkeit, durch einen Foulelfmeter in Führung zu gehen. Haris Abdulahovic trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0. Bereits zuvor hatten die Hausherren zwei gute Möglichkeiten und waren in der ersten halben Stunde generell die spielbestimendere Mannschaft.

Doch Geretsberg zeigte sich unbeeindruckt und wurde anschließend das bessere Team. Ihre Bemühungen wurden in der 35. Minute belohnt, als Edin Mrkonjic nach einem unnötigen Ballverlust der Gastgeber den Ball im Netz versenkte und damit den 1:1-Ausgleich erzielte. Bis zur Halbzeitpause blieb Geretsberg das bessere Team und hatte noch eine gefährliche Möglichkeit das Spiel in der ersten Halbzeit völlig zu drehen.

Vier Treffer in Halbzeit zwei

Nach nur zehn Minuten in der zweiten Spielhälfte konnte Almir Besic die St. Pantaleoner nach einem richtig schönen Spielzug über die rechte Seite erneut in Führung bringen und die starke Phase der Geretsberger unterbrechen. Kurz darauf - in der 58. Minute - war es Silvio Danev der nach einem guten Umschaltmoment die Führung auf 3:1 ausbaute.

In der 74. Minute machte Silvio Danev nach einer schönen Flanke von der linken Seite seinen zweiten Treffer und damit große Schritte in Richtung der drei Punkte für seine Mannschaft. Geretsberg hat sich jedoch nicht aufgegeben und weiterhin alles versucht, um noch irgendwie ranzukommen. In der 86. Minute konnten sie durch einen Eckball in Form von Alexander Hillerzeder noch einmal auf 4:2 verkürzen. Sein Tor brachte jedoch keine Wende mehr, womit das Spiel mit einem verdienten 4:2-Heimsieg für St. Pantaleon endete.

Petar Dimitrov, Trainer USV St. Pantaleon:

„Es war ein richtig gutes Derbyspiel mit vielen Zuschauern, einem schönen Platz und super Wetter. Wir sind sehr gut in das Spiel gekommen und haben die Partie bis zu unserem Führungstreffer dominiert. Anschließend wurde Geretsberg die bessere Mannschaft und schaffte auch den Ausgleichstreffer. Auch danach hatten sie noch eine sehr gefährliche Situation in Führung zu gehen. In der zweiten Hälfte wurden wir besser und erzielten auch schnell das 2:1 und 3:1. Geretsberg hat jedoch nicht aufgegeben und nach dem 4:1 auch noch den Anschlusstreffer erzielt. Die Mannschaft hatte heute einen richtigen Siegeswillen und so haben wir trotz zahlreicher Ausfälle letztlich verdient mit 4:2 gewonnen.“

1. Klasse Süd-West: St. Pantaleon : Geretsberg - 4:2 (1:1)

86 Alexander Johannes Hillerzeder 4:2

74 Silvio Danev 4:1

58 Silvio Danev 3:1

55 Almir Besic 2:1

35 Edin Mrkonjic 1:1

28 Haris Abdulahovic 1:0

