Torfestival in der Fink2 Arena! SV Pischelsdorf feiert 5:1-Kantersieg

Im zwischen dem FC Genino Pischelsdorf und der Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach triumphierten die Pischelsdorfer mit einem beeindruckenden 5:1. Die Partie in der 1. Klasse Süd-West bot den Zuschauern in der Fink2 Arena eine Tor-Show und eindrucksvolle Leistungen, insbesondere von Philipp Aigner und Mario Hauser. Obwohl die Gäste früh in Führung gingen, dominierten die Hausherren das Spiel und sicherten sich einen klaren Sieg.

Spannende erste Halbzeit

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag: Schon nach neun Minuten gelang den Gästen aus Neukirchen/Enknach die frühe Führung. Ein unglückliches Eigentor der Pischelsdorfer brachte das 0:1. Thomas Bamberger versuchte den Ball aus dem Strafraum zu schlagen, doch traf er dabei unglücklich seinen Kollegen Huber, wodurch der Ball ins eigene Netz sprang.

Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht entmutigen und erhöhten den Druck. In der 21. Minute gelang Pischelsdorf der verdiente Ausgleich. Philipp Aigner nutzte eine von mehreren Chancen und erzielte das 1:1. Kurz vor der Halbzeitpause drehte Pischelsdorf die Partie. Nach einem Einwurf von Beinhundner köpfte Kreuzwirth den Ball ins Tor und markierte so das 2:1 für die Heimmannschaft. Die erste Halbzeit endete somit spannend und vielversprechend für die zweite Spielhälfte.

Pischelsdorf dreht auf

Nach dem Seitenwechsel dominierte Pischelsdorf das Spielgeschehen zunehmend. In der 54. Minute erhöhte der eingewechselte Lukas Achleitner per Kopfball auf 3:1. Dieser Treffer brachte den Pischelsdorfern noch mehr Sicherheit und Kontrolle über das Spiel.

Nur sechs Minuten später krönte Philipp Aigner seine starke Leistung mit einem weiteren Treffer und baute die Führung auf 4:1 aus. Trotz weiterer hochkarätiger Chancen, darunter zwei Topabschlüsse von Phillip Aigner und Phillip Huber, die am Aluminium und dem gegnerischen Torwart scheiterten, blieb es zunächst bei diesem Spielstand.

Den Schlusspunkt setzte Mario Hauser in der 66. Minute. Mit einem präzisen Freistoß aus 25 Metern ins Kreuzeck erzielte er das 5:1 und ließ die Fans in der Fink2 Arena jubeln. Trotz der intensiven Spielweise blieb die Partie fair, und es gab keine Verwarnungen.

Bis zum Schlusspfiff in der 91. Minute ließen die Pischelsdorfer nichts anbrennen und spielten ihre Überlegenheit souverän aus. Der Schiedsrichter beendete das Spiel mit einem klaren 5:1 für Pischelsdorf, was bei den heimischen Fans für große Freude sorgte.

Die zweite Halbzeit konnte in puncto Spannung nicht ganz mit der ersten mithalten, da die Dominanz der Gastgeber zu groß war. Trotz der anfänglichen Führung durch ein Eigentor konnte Neukirchen/Enknach den starken Pischelsdorfern nicht gefährlich werden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter günther bachleitner (3956 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter günther bachleitner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

