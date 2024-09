SPG Palting/Seeham sichert sich knappen Sieg gegen Mehrnbach

Ein spannendes Spiel in der 1. Klasse Süd-West zwischen der SPG Palting/Seeham und der Union Mehrnbach endete mit einem 3:2-Sieg für die Heimmannschaft. Beide Teams zeigten vollen Einsatz und boten den Zuschauern eine packende Partie. Besonders die zweite Halbzeit war geprägt von Chancen und hitzigen Momenten, ehe Palting/Seeham schließlich den entscheidenden Treffer erzielte.

Hin und Her mit Toren auf beiden Seiten

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften, dass sie das Spiel gewinnen wollten. Die erste nennenswerte Chance hatte Mehrnbach bereits in der neunten Minute, als David Haginger nach einer Ecke zum Kopfball ansetzte, den Ball jedoch rechts am Kasten vorbeisetzte. Kurz darauf folgte die erste Großchance für Palting/Seeham, doch der Abschluss ging klar daneben.

Das erste Tor der Partie ließ nicht lange auf sich warten. In der 16. Minute erzielte Laszlo Madarasz das 1:0 für die Paltinger. Ein Foul von Felix Aichinger führte zu einem Elfmeter, den Niki Haas fast parierte, aber nicht genügend ablenken konnte, um den Treffer zu verhindern. Kurz darauf folgte eine weitere Gelegenheit für Mehrnbach, doch Lucas Weiermanns Distanzschuss flog knapp über das Tor.

Mehrnbach ließ sich jedoch nicht lange bitten und glich in der 41. Minute aus. Ein Freistoß von Sebastian Weiermann aus 25 Metern wurde von der Mauer abgefälscht und landete direkt vor den Füßen von Felix Aichinger, der zum 1:1 einnetzte. Kurz darauf brachte Stefan Aigner die Hausherren erneut in Front. Doch die Gäste erhöhten den Druck und erzielten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleichstreffer zum 2:2. Wieder war es Sebastian Weiermann, der nach einem Elfmeter erfolgreich war.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann etwas verhaltener. Beide Teams agierten vorsichtiger und versuchten, keine Fehler zu machen. Es dauerte bis zur 61. Minute, bis sich die erste nennenswerte Aktion ereignete, doch die wenigen Vorstöße wurden von den Verteidigungen unterbunden. In der 69. Minute hatte Mehrnbachs Schuller eine gute Gelegenheit aus 25 Metern, doch sein Schuss war zu schwach und bereitete dem Torhüter keine Probleme.

Die Paltinger erhöhten in den letzten 20 Minuten das Tempo und wurden dafür in der 70. Minute belohnt. Eine schöne Ballstafette endete bei Jakob Oitner, der nach einer Vorlage von Barnabas Üres-Farkas den Ball unhaltbar für Torhüter Haas zum 3:2 einschob. Dies war der entscheidende Treffer, der letztlich den Sieg für die Heimmannschaft bedeutete.

In den letzten Minuten versuchte die Union Mehrnbach noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 83. Minute rettete Haginger den Ball knapp vor der Linie, nachdem ein Paltinger Stürmer fast ins leere Tor getroffen hätte. Kurz vor Schluss kam es noch zu einer brenzligen Situation, als Haas nach einem Kopfball eingreifen musste. Die letzte große Chance hatten die Gäste in der 90. Minute, als Sebastian Weiermann den vermeintlichen Ausgleichstreffer erzielte, der jedoch wegen eines Stürmerfouls nicht gegeben wurde.

Nach einer spannenden Nachspielzeit, in der Palting/Seeham den knappen Vorsprung verteidigte, endete das Spiel mit einem 3:2-Sieg für die Heimmannschaft. Die Paltinger sicherten sich damit wichtige Punkte und bewiesen einmal mehr ihre Formstärke. Mehrnbach musste dahingegen schweren Herzens ohne Punkte heimfahren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stoarner (2565 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stoarner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.