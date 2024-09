Waldzell sichert sich mit zwei späten Toren ein Remis gegen erstmals punktende Handenberger

Details Sonntag, 22. September 2024 20:55

In der 6. Runde der 1. Klasse Süd-West (OÖ) trafen am Sonntagnachmittag der SV Waldzell und TSU Handenberg aufeinander. Das Spiel endete mit einem packenden 2:2-Unentschieden, wobei die Hausherren sich durch zwei späte Treffer noch ein Remis retteten. Für Handenberg war es der erste Zähler in der neuen Saison, die sich durch den Spielverlauf jedoch ärgern müssen, dass man den Sieg nicht über die Zeit bringen konnte.

Handenberg mit der Führung in der ersten Hälfte

Das Spiel begann intensiv, und die Handenberger zeigten von Anfang an ihre Angriffslust. Bereits in der 2. Minute hatte man die erste Möglichkeit, der Schuss ging aber knapp am Tor vorbei. Die Waldzeller antworteten in der 5. Minute mit einem kraftvollen Kopfball, doch der Torhüter konnte den Ball abwehren. Es folgten weitere Chancen für die Gäste, die sich jedoch noch nicht mit der Führung belohnen konnten.

Die Handenberger blieben gefährlich und hatten in der 15. Minute nach einem Handspiel eine potenzielle Elfmetersituation, doch der Schiedsrichter entschied anders. Die Handenberger drängten weiter und schließlich fiel in der 31. Minute das verdiente Führungstor. Manuel Fruhwald köpfte nach einer Ecke zur 0:1-Führung ein. Die Gastgeber hatten kurz vor der Halbzeit noch eine große Möglichkeit, doch die Defensive der Gäste blieb standhaft und sicherte die knappe Führung zur Pause.

Zwei späte Treffer sichern Waldzell einen Punkt

Nach der Pause erhöhte TSU Handenberg den Druck weiter. In der 70. Minute erhöhten die Handenberger auf 2:0. Tobias Hitzginger zeigte sich im 1-gegen-1 souverän und verwandelte nach einer Kopfballverlängerung von Fruhwald. Dieser Treffer schien die Vorentscheidung zu sein, doch die Waldzeller kämpften sich zurück.

Philipp Erhart erzielte in der 80. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 für den SV Waldzell. Nur neun Minuten später, in der 89. Minute, sorgte Stefan Birglechner mit seinem Treffer für das vielumjubelte 2:2 und rettete seinem Team einen Punkt. Die letzten Minuten verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und das Spiel endete schlussedlich mit einem 2:2-Unentschieden.

1. Klasse Süd-West: Waldzell : Handenberg - 2:2 (0:1)

89 Stefan Birglechner 2:2

80 Philipp Erhart 1:2

70 Tobias Hitzginger 0:2

31 Manuel Fruhwald 0:1

