TSU Jeging triumphiert nach Rückstand mit 4:1 über Union Geretsberg

Details Sonntag, 22. September 2024 21:30

Die TSU Jeging konnte am heutigen Sonntagnachmittag in der 6. Runde der 1. Klasse Süd-West nach Rückstand letztlich einen 4:1-Heimsieg gegen die Union Geretsberg einfahren. Während die Hausherren damit an den oberen Plätzen dranbleiben, stehen die Geretsberger weiterhin mit sechs Punkten in der Tabelle. Während das Spiel zur Halbzeit noch torlos blieb, änderte sich das Bild in der zweiten Hälfte drastisch. Die Gastgeber dominierten das Geschehen und sicherten sich den verdienten Sieg durch Treffer von Robert Hehedosh, Viktor Rjasko und Petrica Daniel Dragos.

Torlose erste Hälfte

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen vielversprechenden Chancen, jedoch ohne Torerfolge. Bereits in der 12. Minute hatte Geretsberg eine gefährliche Chance, doch die Heimelf konnte gerade noch klären. Das Spiel verlief über weite Strecken ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Gäste, die immer wieder gefährlich vor das Tor von Jeging kamen. Trotz der Bemühungen beider Teams blieb die erste Hälfte ohne Tore, und so gingen die Mannschaften mit einem 0:0 in die Kabinen.

TSU Jeging dreht nach Platzverweis komplett auf

Nach der Pause nahm das Spiel deutlich an Fahrt auf. Bereits in der 51. Minute konnte Patrick Andreotti-Wolfersberger Geretsberg in Führung bringen. Ein Patzer in der Abwehr der Jeginger führte dazu, dass Andreotti-Wolfersberger eiskalt zum 0:1 verwandeln konnte. Die Freude der Gäste währte jedoch nicht lange.

In der 70. Minute gelang Petrica Daniel Dragos der Ausgleich für Jeging. Dragos nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr von Geretsberg und erzielte das 1:1. Kurz darauf, in der 74. Minute, wurde Stefan Gebetshammer von Geretsberg nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen, was die Gäste zusätzlich schwächte. Die Überzahl nutzte Jeging konsequent aus. Nur drei Minuten nach der Gelb-Roten Karte erzielte Robert Hehedosh das 2:1 für die Gastgeber. Hehedosh zeigte seine Klasse und ließ dem Torhüter von Geretsberg keine Chance. Der Druck auf die Gäste nahm zu, und die TSU Jeging spielte sich in einen Rausch.

In der 81. Minute erhöhte Viktor Rjasko auf 3:1 für die TSU Jeging. Rjasko nutzte einen schnellen Konter und schob den Ball souverän ins Netz. Die Geretsberger waren nun sichtlich geschlagen und konnten dem Angriffswirbel der Gastgeber wenig entgegensetzen.

Den Schlusspunkt setzte erneut Robert Hehedosh in der 90. Minute, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:1 markierte. Mit diesem Tor besiegelte Hehedosh den schlussendlich verdienten Sieg der TSU Jeging.

1. Klasse Süd-West: TSU Jeging : Geretsberg - 4:1 (0:0)

92 Robert Hehedosh 4:1

81 Viktor Rjasko 3:1

77 Robert Hehedosh 2:1

70 Petrica Daniel Dragos 1:1

51 Patrick Andreotti-Wolfersberger 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.