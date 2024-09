Torspektakel in der Stefan Riedlmaier Arena! Union Mehrnbach zwingt Aufsteiger in die Knie

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Süd-West setzte sich die Union Mehrnbach in der Stefan Riedlmaier Arena mit 4:3 gegen die Union Raiffeisen Geretsberg durch. Trotz mehrmaliger Führung der Heimmannschaft blieben die Gäste bis zum Schluss gefährlich und sorgten für ein spannendes Ende. Die Partie war geprägt von schnellen Toren und beeindruckenden Einzelleistungen, wobei vor allem die Weiermann- und Haginger-Brüder für Mehrnbach glänzten.

Offensiver Schlagabtausch in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einem frühen Abschlussversuch von Mehrnbach, als Lucas Weiermann in der ersten Minute einen Chipball über die Abwehrkette bekam, das Leder auf seinen Bruder Sebastian querlegte, dessen Schuss geblockt wurde. Auch der Aufsteiger zeigte sich offensiv, konnte aber nur einen harmlosen Distanzschuss verzeichnen. Die Mehrnbacher blieben am Drücker und hatten in der 15. Minute eine weitere gute Chance, als Lucas Weiermann von rechts flankte und Sebastian Weiermann abschloss, aber der Gäste-Torwart sicher hielt.

In der 21. Minute ging Geretsberg in Führung. Edin Mrkonjic erzielte das 0:1 nach einem Freistoß, den er nach einem Abpraller ins lange Eck traf. Doch die Antwort der Mehrnbacher ließ nicht lange auf sich warten. In der 29. Minute erzielte David Haginger mit einem fulminanten Distanzschuss aus rund 30 Metern das 1:1. Der Ball schlug unhaltbar im Kreuzeck ein und sorgte für Begeisterung bei den Heimfans.

Kurz vor der Halbzeit legte Mehrnbach nach. Lucas Weiermann spielte den Ball über die Abwehr, den Martin Haginger direkt über den herausstürmenden Torhüter spitzelte und das 2:1 markierte. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Aufsteiger gibt nicht auf - Spannung bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit setzten die Mehrnbacher ihre starke Leistung fort. Nach einigen Chancen auf beiden Seiten, darunter ein Versuch von Sebastian Weiermann, der knapp drüber ging, fiel das nächste Tor in der 60. Minute. Eine weite Ballverlagerung von Felix Aichinger landete bei Lucas Weiermann, der einen Verteidiger umspielte und aus spitzem Winkel zum 3:1 traf.

Die Union Mehrnbach erhöhte weiter den Druck und wurde in der 70. Minute belohnt. Alex Stempfer legte den Ball nach einem Sololauf am Torwart vorbei, traf jedoch nur die Stange. Sebastian Weiermann war zur Stelle und staubte zum 4:1 ab. Geretsberg gab jedoch nicht auf und konnte in der 76. Minute durch Nicholas Handleder auf 4:2 verkürzen. Sein Schuss aus zentraler Position ging durch die Beine des Mehrnbacher Schlussmanns Niklas Haas.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend. Alexander Hillerzeder erzielte in der 87. Minute nach einem Gestochere im Strafraum das 4:3. Die Geretsberger warfen alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Mehrnbacher verteidigten mit Leidenschaft. In der 90. Minute hatte Springer noch eine große Chance, als er alleine vor dem Torhüter stand, doch sein Schuss ging knapp vorbei.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Hartinger das Spiel ab und die Union Mehrnbach konnte einen hart erkämpften 4:3-Sieg feiern. Beide Teams boten den Zuschauern eine spannende und torreiche Partie, die noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stoarner (2665 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stoarner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.