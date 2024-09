Spannung pur: USV Pattigham/Pramet zwingt in Topspiel Tabellenführer in die Knie

In einem packenden Top-Spiel der 1. Klasse Süd-West trafen die SPG Palting/Seeham und der USV Pattigham/Pramet aufeinander. Die Begegnung bot den Zuschauern eine Vielzahl an spannenden Momenten und endete mit einem knappen 1:2 für die Gäste. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, konnte Pattigham in der zweiten Hälfte den entscheidenden Treffer landen.

Gäste mit Blitzstart - Aigner gleicht aus

Der Beginn des Spiels war von hoher Intensität geprägt. Bereits in der 5. Minute gelang den Gästen ein früher Erfolg. Kapitän Scherzer nutzte einen Freistoß aus rund 20 Metern und brachte den Ball perfekt im Netz unter, was seine Mannschaft in Führung brachte. Dies setzte den Tabellenführer sofort unter Druck, doch die Hausherren ließen sich nicht entmutigen und versuchten, das Spielgeschehen auszugleichen.

In der 16. Minute konnte Palting/Seeham eine vielversprechende Situation nicht nutzen, da Schiedsrichter Schlesinger auf Abseits entschied. Doch nur sieben Minuten später gelang den Gastgebern der Ausgleich. Stefan Aigner traf nach einem Freistoß und stellte das Spiel wieder auf Anfang. Dies brachte wieder neue Energie in die Partie und führte zu einem offenen Schlagabtausch beider Teams.

Während der restlichen ersten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten, wobei Pattigham in der 27. und 37. Minute zwei gute Möglichkeiten verzeichnete, die der SPG-Torhüter jedoch souverän parierte. Die Zuschauer sahen eine spannende und ausgeglichene erste Halbzeit, die mit einem gerechten 1:1 in die Pause ging.

Entscheidung in Minute 56

Nach der Pause setzten beide Teams ihren Kampfgeist fort. Pattigham zeigte sich jedoch entschlossener und dominierte zunehmend das Spielgeschehen. In der 50. Minute wunderte sich das Publikum, dass bis dahin noch keine gelbe Karte im Spiel vergeben wurde, obwohl es einige hitzige Momente gab. Schließlich gelang den Gästen in der 56. Minute der erneute Führungstreffer. Nach einem Freistoß konnte Pero Pilic den Abpraller des Torhüters verwerten und zum 1:2 einnetzen.

Die Paltinger drängten in den letzten Minuten verzweifelt auf den Ausgleich und hatten in der 81. Minute Pech, als ein Schuss nur den Querbalken traf. Die Gäste verteidigten jedoch geschickt und konterten immer wieder gefährlich. So verhinderte der Paltinger Torwart in der 86. Minute mit einer Glanzparade einen weiteren Treffer von Yilmaz Sergen.

In der Schlussphase, insbesondere in der 88. Minute, wurde es noch einmal hektisch, als eine Abseitsentscheidung des Unparteiischen für Unmut bei den Gastgebern sorgte. Trotz der Anstrengungen von Palting/Seeham blieb es letztlich beim 1:2. Die Nachspielzeit von vier Minuten brachte keine entscheidenden Änderungen mit sich. Mit dem Schlusspfiff feierte der USV Pattigham/Pramet einen hart erkämpften Auswärtssieg und sicherte sich wichtige Punkte in der Tabelle.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter David Urwanisch (2165 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter David Urwanisch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.