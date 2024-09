Aufsteiger verliert auch gegen FC Pischelsdorf

In einem Duell der 1. Klasse Süd-West gelang es dem FC Genino Pischelsdorf, sich auswärts gegen die TSU Handenberg mit 4:2 durchzusetzen. Trotz einer kämpferischen Leistung des Aufsteigers, der es in der zweiten Halbzeit noch einmal spannend machten, sicherte sich Pischelsdorf den Sieg.

Aigner bringt Gäste in Front

Die Partie begann schwungvoll und beide Mannschaften versuchten von Beginn an, Akzente zu setzen. Bereits in der 5. Minute gab es die erste Schrecksekunde für Pischelsdorf, als der FC-Torwart nach einem Abschlag behandelt werden musste. Doch der Goalie konnte weitermachen und Pischelsdorf zeigte sich davon unbeeindruckt. In der 24. Minute gelang den Gästen der erste Treffer: Kevin Aigner, eigentlich als Verteidiger auf dem Platz, sorgte für das 0:1. Die Handenberger kamen ebenfalls zu Chancen, aber die Pischelsdorfer Defensive hielt stand.

Richard Nagy hatte kurz vor der Halbzeit einen vielversprechenden Abschluss, der jedoch knapp am Tor vorbei ging. Die Halbzeit endete mit einer knappen 0:1-Führung für Pischelsdorf, obwohl die TSU Handenberg in der 45. Minute noch eine Chance durch einen strammen Schuss hatte, den der angeschlagene Torwart der Gäste parierte.

Pischelsdorf zieht davon

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 48. Minute konnte Gabriel Kreuzwirth die Führung für Pischelsdorf auf 0:2 ausbauen. In einer brillanten Einzelaktion umkurvte er drei Verteidiger im Strafraum der Handenberger und schloss souverän ab. Die Heim-Mannschaft versuchte, zurück ins Spiel zu finden, doch in der 71. Minute nutzte Philipp Aigner einen perfekten Konter zum 0:3 für Pischelsdorf.

Doch die Handenberger gaben nicht auf und verkürzten in der 75. Minute durch Petar Alyoshev auf 1:3. Die Hoffnung währte jedoch nur kurz, denn nur eine Minute später stellte erneut Philipp Aigner den alten Drei-Tore-Abstand wieder her und traf zum 1:4. In den letzten Minuten des Spiels konnte die TSU durch Devid Stanisavljevic das Ergebnis korrigieren und auf 2:4 verkürzen, als die Heimischen von Unaufmerksamkeiten in der Pischelsdorfer Abwehr profitierten.

Die Partie endete nach einer intensiven Schlussphase mit 2:4 zugunsten des FC Pischelsdorf. Die TSU Handenberg kämpfte bis zum Schluss, konnte aber die Niederlage nicht abwenden. Das Endergebnis spiegelte die starke Leistung und die Effizienz der Pischelsdorfer wider, die ihre Chancen konsequent nutzten und eine überzeugende Mannschaftsleistung zeigten.

