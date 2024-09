Neukirchen/Enknach zieht durch knappen Sieg an St. Pantaleon vorbei

Details Montag, 30. September 2024 10:50

Die Union Neukirchen/Enknach konnte im gestrigen Duell im Rahmen des 7. Spieltags der 1. Klasse Süd-West gegen den USV St. Pantaleon den zweiten Saisonsieg einfahren und steht somit bei sechs Zählern. Damit überholt man in der Tabelle auch die Gäste, die weiterhin bei fünf Punkten stehen. Der entscheidende Treffer von Simon Schrems fiel bereits in der ersten Halbzeit und blieb bis zum Ende des Spiels der einzige.

Schrems bringt Hausherren kurz vor der Halbzeit in Führung

Beide Mannschaften versuchten früh Druck aufzubauen und den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Doch es war die Heimmannschaft, die den ersten und entscheidenden Schlag landete. In der 40. Minute erzielte Simon Schrems das 1:0 für Neukirchen/E.. Nach einem präzisen, tiefen Ball, den Lucian Stolojescu durch die Beine laufen ließ, setzte sich Schrems geschickt durch und ließ dem Torhüter der St. Pantaleoner im eins gegen eins keine Chance.

Mit dem 1:0 im Rücken spielte Neukirchen/Enknach befreiter auf, während USV St. Pantaleon zunehmend unter Druck geriet. Die Gäste waren gezwungen, mehr Risiko einzugehen, was jedoch auch zu mehr Raum für die Gastgeber führte. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei der knappen und verdienten Führung für Neukirchen/E., die bis dahin kaum Chancen zuließen.

Platzverweis macht es den Gästen noch schwerer

Beide Teams kämpften um jeden Zentimeter des Platzes, und es wurde deutlich, dass St. Pantaleon alles daran setzte, den Ausgleich zu erzielen. In der 61. Minute wurde das Unterfangen der Gäste jedoch deutlich erschwert. Sven Wagner vom USV St. Pantaleon sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb/Rote Karte und musste vorzeitig den Platz verlassen. In Unterzahl versuchten die St. Pantaleoner dennoch weiterhin, den Ausgleich zu erzielen. Die Gastgeber verteidigten jedoch geschickt und ließen kaum Möglichkeiten zu. Die Hausherren konnten die knappe Führung letztlich über die Zeit bringen und gewannen schlussendlich mit 1:0.

Peter Richter, Trainer Union Neukirchen/Enknach:

"Wir haben in der ersten Hälfte gut begonnen und kaum Torchancen zugelassen. Wir haben die Zweikämpfe gut bestritten und hätten auch noch ein, zwei Tore mehr machen können. Nach der roten Karte in der zweiten Halbzeit haben wir uns jedoch echt schwer getan, dass wir die Führung noch über die Bühne bringen. Aufgrund der ersten Hälfte war der Sieg verdient; in der zweiten Hälfte haben wir es nicht geschafft noch ein Tor nachzulegen, wodurch wir in der Schlussphase noch zittern mussten."

Die Besten Union Neukirchen/Enknach: Christoph Pommer (IV)

1. Klasse Süd-West: Neukirchen/E. : St. Pantaleon - 1:0 (1:0)

40 Simon Schrems 1:0

