UFC Lochen bleibt mit klarem 3:0-Sieg über UFC Riegerting oben in der Tabelle dran

Details Montag, 30. September 2024 12:48

Beim gestrigen Aufeinandertreffen in der 1. Klasse Süd-West zwischen dem UFC Riegerting und dem UFC Lochen konnten sich die Gäste letztendlich mit 3:0 durchsetzten. Während die Lochner damit oben in der Tabelle dran bleiben, stehen die Hausherren weiterhin bei sieben Zählern in der Tabelle. Die Gäste nutzten ihre Gelegenheiten eiskalt und sicherten sich den verdienten Sieg.

Lochen mit dem Treffer kurz vor der Halbzeitpause

Nach einem ausgeglichenen Beginn, in dem beide Teams versuchten, das Spiel an sich zu reißen, fiel das erste Tor der Partie in der 39. Minute. Christian Bamminger bekam einen langen Ball vom Schlussmann der Lochner und tauchte alleine vor Riegertings Torhüter Robin Ibinger auf. Geschickt umkurvte er den Keeper und schob zur 1:0-Führung für die Gäste ein. Kurz zuvor hatte Lochen bereits eine hochkarätige Chance, als sie einen Kopfball am langen Pfosten nicht ins leere Tor einköpfen konnten.

Die Riegertinger hatten in der ersten Hälfte ebenso die ein oder andere Gelegenheit auf ihren ersten Treffer. So versuchte unter anderem Paul Huber in der 32. Minute sein Glück aus spitzem Winkel, doch sein Schuss ging an die kurze Stange. Nur drei Minuten später kam Michael Puttinger nach einer schönen Ballstafette im Strafraum zum Abschluss, doch ein Verteidiger konnte im letzten Moment klären. Auch Feichtinger Jonas' Schuss aus 20 Metern in der 37. Minute war zu mittig platziert und stellte den gegnerischen Torhüter vor keine großen Probleme. Die Halbzeit endete somit mit einer knappen Führung für die Lochener.

Lochen macht den Sack zu

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, schlug der UFC Lochen erneut zu. In der 47. Minute wurde ein Schuss zunächst pariert, doch Michael Schwab nutzte den Nachschuss und erzielte das 2:0. Dieser Treffer setzte die Gastgeber unter Druck, die nun vehement auf den Anschlusstreffer drängten. In der 56. Minute setzte der UFC Riegerting die Abwehr der Lochener stark unter Druck, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor.

Das Schicksal der Riegertinger war besiegelt, als Dominik Schubert in der 69. Minute nach einem Steckpass von Julian Maislinger das 3:0 für Lochen erzielte. Schubert blieb vor dem Tor eiskalt und machte mit seinem Treffer endgültig den Sack zu. Trotz einiger weiterer Chancen für beide Teams - insbesondere für die Gäste - änderte sich am Spielstand nichts mehr. Mit dem Schlusspfiff stand der verdiente 3:0-Sieg des UFC Lochen fest. Während die Gäste ihre Effizienz vor dem Tor eindrucksvoll unter Beweis stellten, blieb der UFC Riegerting trotz vieler guter Ansätze ohne Torerfolg.

Stefan Bischof, Trainer Lochen:

"Wir haben gegen einen guten Gegner ein sehr starkes Spiel gemacht und nach 90 Minuten schlussendlich auch in der Höhe verdient gewonnen. Beim Spielstand von 0:0 hatte Riegerting ein, zwei gute Gelegenheiten, wo wir auch in Rückstand geraten hätten können. Respekt an den Gegner, als Aufsteiger haben sie eine super Qualität und ein echtes starkes Spiel gemacht."

Die Besten Lochen: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

1. Klasse Süd-West: Riegerting : UFC Lochen - 0:3 (0:1)

69 Dominik Schubert 0:3

47 Michael Schwab 0:2

39 Christian Bamminger 0:1

