Schützenfest! UFC Lochen schickt Neukirchen/Enknach mit 8:0-Packung auf die Heimreise

Der UFC Lochen hat in der 8. Runde der 1. Klasse Süd-West ein beeindruckendes 8:0 gegen die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach eingefahren. Bereits zur Halbzeit führten die Lochener mit 2:0, ehe sie in der zweiten Halbzeit einen wahren Torregen auf die Gäste losließen. Überragend war dabei Christian Bamminger, der mit einem Doppelpack glänzte. Auch Thomas Geier und Julian Maislinger trugen sich mehrfach in die Torschützenliste ein und sorgten für die deutliche Dominanz in diesem ungleichen Duell.

Elfmeter und Eigentor bescheren Hausherren klare Führung

Die Partie begann mit einem schnellen Treffer für den UFC Lochen, als Thomas Geier in der 12. Minute per Elfmeter die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Zuvor hatte Dominik Schubert den Strafstoß herausgeholt, nachdem er von Pommer nur regelwidrig gestoppt werden konnte. Trotz der frühen Führung war das Spiel in der Anfangsphase noch recht ausgeglichen, wobei Neukirchen sich bemühte, ins Spiel zu finden und sogar einige Möglichkeiten zum Ausgleich hatte.

In der 38. Minute ereignete sich ein unglückliches Eigentor durch den Neukirchner Florian Bernroitner, der eine Flanke von Julian Meislinger ins eigene Netz beförderte. Dieses Missgeschick verschaffte den Lochenern eine komfortable 2:0-Führung zur Pause, obwohl sie bis dahin kaum aus dem Spiel heraus auf das Tor geschossen hatten.

Lochener Torfestival

Nach der Halbzeitpause drehte der UFC Lochen mächtig auf. Bereits in der 47. Minute erhöhte Julian Maislinger auf 3:0, nachdem er ein hervorragendes Zuspiel von Schubert verwertete. Keine zehn Minuten später trug sich Maislinger erneut in die Torschützenliste ein, als er in der 53. Minute das 4:0 erzielte. Diesmal war es wieder Schubert, der als Vorlagengeber glänzte.

Der Torhunger der Lochener war damit jedoch noch nicht gestillt. In der 56. Minute netzte Dominik Schubert nach einem schnell ausgeführten Freistoß zum 5:0 ein. Die Abwehr von Neukirchen zeigte sich in dieser Situation alles andere als sattelfest. Nur vier Minuten später verwandelte Thomas Geier einen weiteren Elfmeter sicher zum 6:0.

Das Spiel entwickelte sich nun endgültig zu einer einseitigen Angelegenheit. Christian Bamminger schloss die Torserie mit einem Doppelpack ab. In der 74. Minute lupfte er den Ball gekonnt über den herauslaufenden Torhüter der Gäste und erzielte das 7:0. In der 79. Minute erhöhte die Neuerwerbung aus Eberschwang schließlich auf 8:0, was auch den Endstand bedeutete. Der UFC Lochen zeigte mit dieser Leistung eindrucksvoll seine Klasse und ließ Neukirchen keine Chance.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Käsekrainer (1220 Bonuspunkte)

1. Klasse Süd-West: UFC Lochen : Neukirchen/E. - 8:0 (2:0)

79 Christian Bamminger 8:0

74 Christian Bamminger 7:0

60 Thomas Geier 6:0

56 Dominik Schubert 5:0

53 Julian Maislinger 4:0

47 Julian Maislinger 3:0

38 Eigentor durch Florian Bernroitner 2:0

12 Thomas Geier 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Käsekrainer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.