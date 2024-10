Union Mehrnbach zieht Pattigham/Pramet weiße Heim-Weste aus

In einem spannenden Spiel der 8. Runde der 1. Klasse Süd-West konnte sich die Union Mehrnbach mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg gegen den USV Pattigham/Pramet durchsetzen. Die Gäste gingen früh durch ein unglückliches Eigentor in Führung und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Halbzeit aus. Trotz eines späten Treffers von Oliver Danninger konnte Pattigham/Pramet - nach drei Heimsiegen - die erste Niederlage in der Huber Bau Arena nicht abwenden. Eine Gelb-Rote Karte für Samuel Jagereder erschwerte das Vorhaben der Gastgeber zusätzlich.

Unglücklicher Start für Pattigham

Die Partie begann mit hoher Intensität, wobei die Union Mehrnbach früh die Initiative ergriff. In der 22. Minute fiel das erste Tor, als eine Ecke unglücklich von Pattighams Simon Augenstrasser ins eigene Netz abgefälscht wurde, womit die Gäste in Führung gingen. Nur zwei Minuten später hatte die Union eine weitere große Chance, als Martin Haginger eine präzise Flanke in den Strafraum brachte. Sebastian Weiermanns Kopfball wurde jedoch von USV-Torhüter Harun Cinar entschärft, und der Nachschuss von Lucas Weiermann fand ebenfalls nicht den Weg ins Tor.

Die Hausherren hatten in der ersten Halbzeit ebenfalls ihre Möglichkeiten, schafften es jedoch nicht, die Mehrnbacher ernsthaft unter Druck zu setzen. Ein Freistoß aus 25 Metern war eine der wenigen Offensivaktionen der Pattighamer, endete jedoch ohne Torerfolg. Die Abwehrreihen der Union zeigten sich stabil, insbesondere Torwart Benjamin Kramer glänzte mehrfach mit starken Paraden. Ein klares Handspiel im Strafraum der Union blieb ungeahndet, was für Unmut bei den Gastgebern sorgte.

Mehrnbach baut Führung aus - dezimierten Hausherren gelingt Anschlusstreffer

Nach der Halbzeitpause setzte Mehrnbach seinen Offensivdrang fort. In der 55. Minute baute Sebastian Weiermann die Führung auf 0:2 aus. Nach einem abgefangenen Fehlpass durch Martin Haginger setzte sich Weiermann durch und traf mit einem präzisen Schuss knapp außerhalb des Strafraums ins Netz. Der Rückschlag für Pattigham kam wenig später, als Samuel Jagereder in der 63. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Trotz Unterzahl gaben die Gastgeber nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel.

In der 76. Minute gelang Oliver Danninger der Anschlusstreffer für den USV. Nach einem energischen Vorstoß netzte der 24-Jährige vom Fünfmeterraum ins lange Eck ein. Dieser Treffer gab den Hausherren neue Hoffnung, doch die Abwehr der Mehrnbacher hielt den Angriffen stand. Kurz nach dem Tor vergab Sebastian Weiermann für die Union eine Großchance, als er einen Ball über das Tor setzte.

In den letzten Minuten versuchte Pattigham alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Mehrnbacher verteidigten ihre Führung bis zum Schlusspfiff. Der Endstand von 1:2 spiegelte ein spannendes und umkämpftes Spiel wider, das die Union Mehrnbach letztlich für sich entscheiden konnte. Die Pattighamer zeigten trotz der Niederlage Moral und werden sich in den kommenden Spielen erneut beweisen wollen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stoarner (2825 Bonuspunkte)

1. Klasse Süd-West: USV Pattigham/Pramet : Mehrnbach - 1:2 (0:1)

76 Oliver Danninger 1:2

55 Sebastian Weiermann 0:2

22 Eigentor durch Simon Augenstrasser 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stoarner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.