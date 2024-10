Riegerting bleibt gegen Jeging ohne Chance und verliert letztlich mit 5:0

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 21:46

In einem überlegenen Heimspiel in der 8. Runde der 1. Klasse Süd-West dominierte die TSU Jeging den UFC Riegerting und feierte letztlich einen klaren 5:0-Sieg. Bereits in der ersten Hälfte setzte die Mannschaft aus Jeging entscheidende Akzente und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Während die Hausherren nach der bitteren Niederlage gegen Mattighofen/Schalchen vergangenes Wochenende wieder deutlich stärker auftraten, war es für Riegerting die nächste deutlche Niederlage, womit man weiterhin bei sieben Punkten in der Tabelle steht.

Jeging mit drei Treffer in Hälfte eins

Bereits in der 12. Minute zeigte Robert Hehedosh seine Treffsicherheit und brachte die Heimmannschaft mit einem Tor zum 1:0 in Führung. Erdeniz Yilmaz baute die Führung in der 34. Minute auf 2:0 aus, indem er die gegnerische Abwehr gekonnt ausmanövrierte und den Ball im Netz versenkte.

Die Gastgeber blieben unermüdlich, und kurz vor der Halbzeitpause konnte erneut Robert Hehedosh seine Klasse unter Beweis stellen. In der 44. Minute erzielte er sein zweites Tor des Tages und erhöhte den Spielstand auf 3:0. Mit dieser komfortablen Führung gingen die Jeginger in die Halbzeit, während die Gäste nach Lösungen suchten, um den Spielverlauf zu ändern.

Jeging setzt nach

Auch nach der Pause ließ die TSU Jeging nicht nach und setzte die Gäste weiterhin unter Druck. In der 56. Minute schloss Viktor Rjasko erfolgreich zum 4:0 ab.Slobodan Gusa krönte anschließend die starke Leistung der Heimmannschaft mit dem fünften Treffer des Spiels. In der 71. Minute schloss er einen sauber gespielten Angriff erfolgreich ab und markierte damit den 5:0-Endstand. Auch in den letzten 20 Minuten des Spiels änderte sich am Spielverlauf nichts mehr, womit die Hausherren schlussendlich souverän die nächsten drei Punkte einfahren konnten.

1. Klasse Süd-West: TSU Jeging : Riegerting - 5:0 (3:0)

71 Slobodan Gusa 5:0

56 Viktor Rjasko 4:0

44 Robert Hehedosh 3:0

34 Erdeniz Yilmaz 2:0

12 Robert Hehedosh 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.