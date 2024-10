Palting/Seeham erobert mit souveränen Sieg gegen Waldzell erneut die Tabellenspitze

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 22:03

Im Rahmen des 8. Spieltags der 1. Klasse Süd-West empfang der SV Waldzell am heutigen Sonntagnachmittag die SPG aus Palting/Seeham. Die Gäste dominierten von Beginn an das Spielgeschehen und ließen den Waldzellern nur wenig Raum, ihr Spiel zu entfalten. Durch Tore von Lukas Haas, Laszlo Madarasz und Tamas Balint Kalazi sicherte sich Palting/Seeham den verdienten Sieg. Trotz eines Ehrentreffers von Florian Schwendmaier konnte der SV Waldzell das Spiel nicht mehr spannend machen und musste sich letztendlich mit 3:1 geschlagen geben.

Schwierige Platzverhältnisse und früher erster Treffer

Von Beginn an machten die Paltinger klar, dass sie trotz der schwierigen Platzverhältnisse die drei Punkte mit nach Hause nehmen wollten. Durch einen Torwartpatzer traf Lukas Haas bereits in der zwölften Spielminute zum 1:0 für Palting/Seeham. Der frühe Treffer setzte den SV Waldzell unter Druck, der nur schwer in die Partie fand. Die Waldzeller bemühten sich zwar, eine Antwort auf das druckvolle Spiel der Gäste zu finden, jedoch ohne Erfolg. Der Rest der ersten Halbzeit war von intensiven Zweikämpfen und einigen Halbchancen geprägt, doch die Defensive von Palting/Seeham blieb stabil und ließ keine nennenswerten Möglichkeiten der Waldzeller zu.

Doppelschlag und Anschlusstreffer

Nach der Pause setzte Palting/Seeham dort an, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Laszlo Madarasz in der 48. Minute per Elfmeter auf 2:0. Nur wenige Sekunden später folgte ein weiterer Schlag für die Hausherren: Tamas Kalazi markierte nach einer schnellen Balleroberung direkt nach dem Anstoß der Gäste das 3:0 und machte die Vorentscheidung perfekt.

In der 67. Minute gelang dem SV Waldzell dann zumindest noch der Anschlusstreffer. Florian Schwendmaier verwandelte einen Strafstoß zum 1:3 und sorgte kurzzeitig für einen Funken Hoffnung bei den Gastgebern. In den letzten zwanzig Minuten verlor das Spiel jedoch an Tempo und plätscherte ereignislos dahin. Ohne weitere nennenswerte Höhepunkte endete die Partie daher mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gäste.

Senad Hamzic, Trainer SPG Palting/Seeham:

"Durch die Gegebenheiten am Platz war es ein schwieriges Spiel, schlussendlich war es aber ein verdienter Auswärtssieg. Es war eine kampfbetonte Partie, in der wir viel Ballbesitz und gute Ballstafetten hatten und in der wir auch insgesamt die bessere Mannschaft waren."

Die Besten SPG Palting/Seeham: Tamas Kalazi

1. Klasse Süd-West: Waldzell : Palting - 1:3 (0:1)

67 Florian Schwendmaier 1:3

49 Tamas Balint Kalazi 0:3

48 Laszlo Madarasz 0:2

12 Lukas Haas 0:1

