TSU Handenberg mit zwei Doppeltorschützen zum Sieg über Weng

Details Montag, 24. August 2020 13:25

Der SV Weng konnte der TSU Mitterbauer Handenberg nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die TSU Handenberg wusste zu überraschen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

In der Anfangsphase nähern sich beide vorsichtig an, die ersten Möglichkeiten enden aber nicht in Treffern. Dan Alexandru Leucuta brachte den SV Weng per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 24. und 33. Minute vollstreckte. Mit der Führung für Handenberg ging es in die Halbzeitpause, denn richtig viel passierte in diesen 45 Minuten nicht mehr.

Die Wenger versuchen den Anschluss zu machen, Tore gelingen aber nur Handenberg. Für das 3:0 und 4:0 war Neuzugang Manuel Fruhwald verantwortlich. Der offensiv-Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (65./79.). Die Hausherren können der TSU nicht wirklich viel entgegensetzen. Am Ende kam die TSU Mitterbauer Handenberg gegen den SV Weng zu einem verdienten Sieg.

Die TSU Handenberg grüßt nach dem Sieg gemeinsam mit Neuhofen von zweiter Stelle, dicht hinter Tabellenführer Lochen.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der SV Weng auf Platz acht abgerutscht. In dieser Saison sammelte der SV Weng bisher einen Sieg und kassierte eine Niederlage.

1. Klasse Süd-West: TSU Mitterbauer Handenberg – SV Weng, 4:0 (2:0)

24 1:0 Dan Alexandru Leucuta

33 2:0 Dan Alexandru Leucuta

65 3:0 Manuel Fruhwald

79 4:0 Manuel Fruhwald

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?