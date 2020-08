Union Mehrnbach dank Weiermann mit Sieg in Burgkirchen

Details Sonntag, 30. August 2020 19:05

Der UFC Burgkirchen hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 2:3 lautete das Ergebnis gegen die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach am Ende. Die Union Mehrnbach wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Der Gast legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Sebastian Weiermann aufhorchen (5./12.). Zuerst wurde Lucas Weiermann von Florian Springer geschickt, Sebastian Weiermann staubte nach dem Schuss des Kollegen letztendlich trocken ab. Den zweiten Treffer machte der Top-Stürmer spektakulär per Volley. Danach traf der UFC Aluminium. Gleich darauf hatte Fabian Pögl die Chance die Führung weiter auszubauen, vergab aber. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Gregor Michael mit dem 1:2 für Burgkirchen zur Stelle (43.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Weiermann seinen dritten Treffer nachlegte (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Burgkirchen kam im zweiten Durchgang besser in die Partie, ein Treffer wollte jedoch nicht gelingen. Schließlich versenkte Christian Forst den Ball in der 67. Minute doch noch im Netz von Mehrnbach und ließ die heimischen Fans so wieder hoffen. In der Schlussphase ergaben sich auf beiden Seiten noch Möglichkeiten auf einen weiteren Treffer, doch weder Burgkirchen noch Mehrnbach wollte etwas gelingen. Der Referee beendete das Spiel und damit schlug der Gast den UFC Burgkirchen auswärts mit 3:2.

Einen klassischen Fehlstart legte das Schlusslicht aus Burgkirchen hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen.

1. Klasse Süd-West: UFC Burgkirchen – Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach, 2:3 (1:3)

5 0:1 Sebastian Weiermann

12 0:2 Sebastian Weiermann

43 1:2 Gregor Michael

45 1:3 Sebastian Weiermann

67 2:3 Christian Forst

