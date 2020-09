Abfuhr für Hochburg-Ach bei ATSV Laab

Details Montag, 31. August 2020 13:30

Die Union Raiba Hochburg-Ach setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 1:5 gegen den ATSV Laab die dritte Niederlage. Der ATSV Laab ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Hochburg-Ach einen klaren Erfolg.

Manuel Aglas brachte den ATSV Laab in der vierten Minute nach vorn. Gleich darauf trafen die Mannen aus dem Braunauer-Stadtteil Laab an die Querlatte. Die Gäste nach einer Viertelstunde mit der Chance auf den Ausgleich - der Elfmeter wurde aber kläglich vergeben. Das 1:1 der Union Raiba Hochburg-Ach bejubelte Thomas Stadler dann aber in der 23. Minute mit einem schönen Distanzschuss. Julian Schiller brachte die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 25. und 33. Minute per Kopf und nach einem Konter vollstreckte. Noch in der ersten Hälfte erhöhte die Heimmannschaft auf 4:1 durch Florian Obojes. Der dominante Vortrag des ATSV Laab im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Eindeutige Angelegenheit nach der ersten Hälfte

Hochburg-Ach war zwar schon geschlagen, Schiller hatte mit seinen zwei Treffern aber noch nicht genug und beförderte das Leder zum 5:1 über die Linie (53.). Gegen einen höheren Ausgang wehrten sich die Gäste dann aber wehement und konnten weitere Chancen unterbinden. Schließlich feierte der ATSV Laab gegen die Union Raiba Hochburg-Ach am dritten Spieltag der neuen Saison einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Einen klassischen Fehlstart legte Hochburg-Ach hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Der ATSV Laab weiß bisher zu überraschen und steht gemeinsam mit Lochen auf dem zweiten Platz.

1. Klasse Süd-West: ATSV Laab – Union Raiba Hochburg-Ach, 5:1 (4:1)

4 1:0 Manuel Aglas

23 1:1 Thomas Stadler

25 2:1 Julian Schiller

33 3:1 Julian Schiller

36 4:1 Florian Obojes

53 5:1 Julian Schiller

