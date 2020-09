Abfuhr für Mattighofen bei Palting/Seeham [Video]

Details Montag, 07. September 2020 01:05

Der ATSV Mattighofen konnte der SPG Palting/Seeham zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Palting/Seeham wusste zu überraschen.

Die Hausherren waren ab Minute eins präsent und spielten frech nach vorne. Mile Lukic stellte die Weichen für das Heimteam auf Sieg, als er in Minute neun mit dem 1:0 nach einer tollen Vorarbeit von Barnabas Üres-Farkas zur Stelle war. Der ATSV wurde nur selten gefährlich, und auch nur weil SG-Rückhalt Thomas Kasberger in Hälfte eins nach seiner verletzungsbedingten Pause noch unsicher wirkte. Mit der Führung für Palting ging es in die Halbzeitpause.

Palting/Seeham dominiert

In der 48. Minute erhöhte Thomas Karer auf 2:0 für die SPG Palting/Seeham. Mattighofen Schlussmann Lukas Veverca wurde durch die eigenen Abwehr die Sicht verstellt, weshalb er den leichten, aber gut platzierten, Schuss von Karer zu spät sah und nicht mehr parieren konnte. Das 3:0 für Palting/Seeham stellte Lukic sicher, denn er wusste in der 49. Minute wie man einen Strafstoß zu schießen hat. Palting baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als der eingewechslte Alexander Breitfuss in der 92. Minute zum ersten Mal für die Kampfmannschaft traf. Dem zuvor ging ein schneller Konter, der in Robert Weiss den perfekten Assistgeber fand. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee reklamierte die SPG Palting/Seeham gegen Mattighofen einen ungefährdeten Heimerfolg und damit drei Punkte zum Saisonstart für sich.

Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des ATSV Mattighofen bei.

Für die Spielgemeinschaft ist es der beste Start seit Jahren, ist man nach vier Runden noch immer ungeschlagen.

1. Klasse Süd-West: SPG Palting/Seeham – ATSV Mattighofen, 4:0 (2:0)

