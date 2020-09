SV Obernberg bleibt gegen Neuhofen nur der Ehrentreffer

Details Montag, 07. September 2020 01:10

Der SV Wiesinger Bau Obernberg setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 1:5 gegen den USV Erler Haus Neuhofen i. I. die vierte Niederlage. Der USV Neuhofen/I. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Obernberg einen klaren Erfolg.

Für das erste Tor sorgte Alexander Brattan. In der sechsten Minute traf der Spieler von Neuhofen per Kopf ins Schwarze. Die Hausherren drückten weiter und kamen dem zweiten Treffer oftmals nahe. Schließlich war es Ali Mehmet Ercan der das 2:0 der Heimmannschaft perfekt machte. Nach einem klasse Spielzug verwertete das Offensivtalent ohne mit der Wimper zu zucken. Mit der Führung für den USV Erler Haus Neuhofen i. I. ging es in die Kabine.

Neuhofen legt weiter nach

Ercan baute den Vorsprung des USV Neuhofen/I. in der 48. Minute aus. Wieder muss der Offensivmann nach einer tollen Vorarbeit nur noch danke sagen. Alexander Markus Karl legte in der 63. Minute mit einem Schuss aus der Ferne zum 4:0 für Neuhofen nach. Felix Brandmayer nutzte in der 68. Minute einen Abwehrfehler der Gastgeber aus und machte den Ehrentreffer für Obernberg/Inn. Der SV Wiesinger Bau Obernberg wurde deutlich abgehängt, als der USV Neuhofen/I. auf 5:1 erhöhte (83.). Christoph Geisböck war nach einem Corner mit dem Kopf zur Stelle. Schließlich feierte Neuhofen gegen den SV Obernberg am vierten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des USV Erler Haus Neuhofen i. I.

Einen klassischen Fehlstart legte Obernberg/Inn hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

1. Klasse Süd-West: USV Erler Haus Neuhofen i. I. – SV Wiesinger Bau Obernberg, 5:1 (2:0)

6 1:0 Alexander Brattan

36 2:0 Ali Mehmet Ercan

48 3:0 Ali Mehmet Ercan

63 4:0 Alexander Markus Karl

68 4:1 Felix Brandmayer

83 5:1 Christoph Geisboeck

