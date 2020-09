UFC Lochen bastelt gegen Lohnsburg weiter am Traumstart [Video]

Details Montag, 14. September 2020 23:25

Der UFC Lasco Lochen setzte sich standesgemäß gegen den FußballClub Union Lohnsburg mit 4:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen den UFC Lochen kassierte die Union Lohnsburg eine deutliche Niederlage, auch wenn das Spiel an sich nicht ganz so eindeutig war.

Der UFC legte los wie die Feuerwehr und ging durch Daniel Huber beinahe schon in Minuten eins in Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (12./16.) zum 2:0 schockte Julian Maislinger Lohnsburg. Danach zogen sich die Hausherren aber zurück und waren etwas von der Rolle. Lohnsburg hatte nun mehr vom Spiel und machte den Heimischen zu schaffen. Das führte dann sogar zum Anschlusstreffer durch Jonas Reisegger kurz vor der Pause. Zwischen der Abwehr und Schlussmann Manuel Klinger gab es einige Unstimmigkeiten, weshlab Reisegger gelassen einschieben konnte. Zur Pause reklamierte der UFC Lasco Lochen eine knappe Führung für sich.

Lochen gelingen weitere Treffer

Für das 3:1 des Heimteams zeichnete Christian Heinrich verantwortlich (60.). Nach einem Spielzug wie aus dem Lehrbuch schloss der Linksverteidiger vom Sechzehner ab und versenkte die Kugel in den Maschen. Lohnsburg wehrte sich weiter und kam zu guten Chancen, Klinger wusste diese aber zu entschärfen. Der UFC Lochen baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Michael Schwab in der 93. Minute per Kopf traf. Das Ergebnis sprach, im Gegensatz zum Spiel, eine eindeutige Sprache. Für Lochen reichte der Blitzstart und eine solide zweite Hälfte trotzdem zum Sieg.

Der UFC Lochen ist mit 15 Punkten aus fünf Partien perfekt in die Saison gestartet. Am UFC Lasco Lochen gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst viermal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Süd-West.

Nur einmal ging der FußballClub Union Lohnsburg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld, weshalb man im Moment noch im unteren Teil der Tabelle rangiert.

1. Klasse Süd-West: UFC Lasco Lochen – FußballClub Union Lohnsburg, 4:1 (2:1)

12 1:0 Julian Maislinger

16 2:0 Julian Maislinger

46 2:1 Jonas Reisegger

60 3:1 Christian Heinrich

93 4:1 Michael Schwab

