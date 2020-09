Heiße Partie: Palting/Seeham siegt über Neukirchen/E. [Video]

Details Montag, 21. September 2020 10:40

Wie gewohnt war die Partie zwischen der Spielgemeinschaft Palting/Seeham und der Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach von Emotionen geleitet. Nach einer heißen Partie steht ein 4:0 Erfolg für die SPG.

Schon früh zeichnete sich ein hartes Spiel ab. Die Gäste waren zu Beginn die aktivere Mannschaft, konnten aber keine wirklichen Chancen vorweisen. Die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach geriet in der 29. Minute ins Hintertreffen. Nach dem ersten wirklichen Angriff der Hausherren wurde Gergö Timar von Gästekeeper Michael Brunthaler zu Fall gebracht - den Elfmeter verwandelte der Gefoulte auch gleich selbst. Das 2:0 ließ die SPG Palting/Seeham zum zweiten Mal im Match jubeln (33.). Wieder war es Timar, dieses Mal traf der ungarische Stürmer aber aus dem Spiel. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Tor Palting/Seeham 33

Es wird noch heißer

Mit zunehmender Spieldauer kochten die Emotionen auf beiden Seiten immer weiter hoch, sodass Schiedsrichter Dzemal Kuljici immer mehr ins Schwitzen kam. Auch im zweiten Durchgang agierten die Gäste deutlich aggressiver und hielten mehr Spielanteile, bis auf einen Schuss von Christian Reschenhofer, den SPG-Schlussmann Thomas Kasberger parieren konnte, ergaben sich aber erneut keine zwingenden Chancen. Für das 3:0 von Palting/Seeham sorgte Alexander Andreas Weiss, der nachdem die Hintermannschaft der Gäste die Kugel nicht klären konnte in Minute 67 zur Stelle war. Robert Weiss gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Palting (85.). Am Ende kam die SPG Palting/Seeham gegen Neukirchen/E. zum Sieg.

Mit 18 geschossenen Toren gehört Palting offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd-West. Palting ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und zwei Unentschieden. Selten haben die Mannen von Trainer Helmut Weiss einen derart guten Start hingelegt, und sie bleiben weiter hungrig.

Die Union Neukirchen/E. verkauft sich weiter unter Wert. Mit nur sechs Punkten aus sechs Partien ist man noch nicht zufrieden und kann auch die eigenen Anforderungen noch nicht erfüllen.

1. Klasse Süd-West: SPG Palting/Seeham – Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach, 4:0 (2:0)

29 Gergoe Timar 1:0

33 Gergoe Timar 2:0

67 Alexander Andreas Weiss 3:0

85 Robert Weiss 4:0

