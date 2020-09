Mehrnbach findet gegen Lohnsburg zurück in die Spur [Video]

Details Montag, 28. September 2020 12:30

Bei der Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach gab es für den FußballClub Union Lohnsburg nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 4:1. Auf dem Papier ging die Union Mehrnbach als Favorit ins Spiel gegen die Union Lohnsburg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Mehrnbach bereits in Front. Andreas Sageder markierte in der dritten Minute durch einen Kopfball die Führung. Der Partie fehlte es zwar noch an Niveau, das hielt die Heimischen aber nicht davon ab, ins Tor zu treffen. Lucas Weiermann versenkte die Kugel zum 2:0 (28.). Der dritte Streich der Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach war Stefan Schuller vorbehalten (34.). Der dominante Vortrag des Gastgebers im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Auch die Gäste konnten einen Blitstart hinlegen: in der 46. Minute erzielte Thomas Fery das 1:3 für Lohnsburg. Für ruhige Verhältnisse sorgte die Union Mehrnbach, als man das 4:1 durch Fabian Pögl besorgte, nachdem dieser zuvor einen Elfmeter vergeben hatte. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 4:1 letztlich abpfiff, hatte Mehrnbach die drei Zähler unter Dach und Fach.

Die drei Punkte brachten die Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach in der Tabelle voran. Die Union Mehrnbach liegt nun auf Rang sieben. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Mehrnbach momentan auf dem Konto.

Lohnsburg tut sich noch schwer in dieser Spielzeit - erst einen Sieg konnte man einfahren. Mit den drei Punkten steht man tief in der Abstiegszone.

1. Klasse Süd-West: Union FKS & Pfeil Design Mehrnbach – FußballClub Union Lohnsburg, 4:1 (3:0)

3 Andreas Sageder 1:0

28 Lucas Weiermann 2:0

34 Stefan Schuller 3:0

46 Thomas Fery 3:1

67 Fabian Poegl 4:1