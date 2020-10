SV Weng setzt sich gegen Neukirchen durch

Details Montag, 05. Oktober 2020 13:40

Am Sonntag verbuchte der SV Hargassner Weng einen 2:0-Erfolg gegen die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SV Weng die Nase vorn.

Die erste Großchance konnten die Heimischen schon früh in der Partie verbuchen, die Führung kam aber erst später. Die Gäste kamen erst nach gut 20 Minuten richtig in der Partie an. Ein temporeiches und aufregendes Spiel bekamen die Zuschauer in Hälfte eins aber nicht zu sehen. Auch Weng fehlte es an Kreativität. Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und Neukirchen/E. ohne Torerfolg in die Kabinen.

Weng dringt durch

Thomas Kremser brach für den SV Hargassner Weng den Bann und markierte in der 69. Minute die Führung. Kurz davor vergab Milos Bilic einen Elfmeter für Neukirchen, so schnell drehte sich das Spiel für die Gäste. Thomas Ecker stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den SV Weng her (87.). Am Schluss siegte der SV Hargassner Weng gegen die Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein. Weng steht nun auf dem neunten Platz, Neukirchen fällt drei Plätze zurück auf die elfte Stelle.

1. Klasse Süd-West: SV Hargassner Weng – Union Raiffeisen Neukirchen/Enknach, 2:0 (0:0)

69 Thomas Kremser 1:0

87 Thomas Ecker 2:0