St. Pantaleon verdirbt USV Neuhofen/I. die Laune

Details Montag, 19. Oktober 2020 14:25

Der USV Neuhofen/I, als Siegesanwärter bei St. Pantaleon angetreten, musste sich am Sonntag mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Neuhofen ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht, musste man sogar beinahe eine Niederlage hinnehmen.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften soweit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Das 1:0 in der 16. Minute brachte den USV Erler Haus Neuhofen i. I. vermeintlich auf die Siegerstraße: Christoph Geisböck bolzte einen Freistoß aus gut 30 Metern genau in den Winkel und brachte seine Jungs in Front. Ivan Barisic nutzte die Chance für den USV St. Pantaleon und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz, auch er traf mit einem direkten Freistoß. Noch vor der Halbzeit ergaben sich für die Hausherren zwei sehr gute Möglichkeiten auf die Führung. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Zwei Mal in der Nachspielzeit

Gleich nach dem Seitenwechsel hatte Pontigon die erneute Möglichkeit zur Führung, die Neuhofner Hintermannschaft konnte die Kugel aber mit vereinten Kräften klären. Dann waren die Gäste einige Male ganz knapp am 1:2 dran, scheiterten aber ebenfalls. In der Nachspielzeit schockte Tobias Fuchs den USV Neuhofen/I, als er das Führungstor für St. Pantaleon erzielte, nachdem man sich in der Gästeabwehr einen fatalen Fehler geleistet hatte. Neuhofen wollte sich jedoch nicht geschlagen geben und zumindest noch einen Punkt mit nach Hause nehmen. So kam es, dass Alexander Karl nach einer tollen Kombination in der Mitte bedient wurde und für den Ausgleich sorgte (95.). Schließlich gingen der USV St. Pantaleon und der USV Erler Haus Neuhofen i. I. mit einer Punkteteilung auseinander.

St. Pantaleon bleibt weiterhin die Wundertüte der 1. Klasse Süd-West und steht nach dieser Runde auf dem neunten Tabellenplatz. Drei Siege, zwei Remis, fünf Niederlagen und ein Torverhältnis von 25:27 bestätigen die enormen Schwankungen in der Leistung des USV St. Pantaleon.

Die Gäste müssen nach dieser Runde die Tabellenführung wieder abgeben, stellen mit nur acht Gegentreffern aber weiterhin die sicherste Defensive der Liga.

1. Klasse Süd-West: USV St. Pantaleon – USV Erler Haus Neuhofen i. I, 2:2 (1:1)

16 Christoph Geisboeck 0:1

34 Ivan Barisic 1:1

91 Tobias Fuchs 2:1

95 Alexander Markus Karl 2:2