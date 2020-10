UFC Lochen schießt sich gegen Weng zurück an den Gipfel [Video]

Details Montag, 19. Oktober 2020 14:30

Der UFC Lasco Lochen kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 1:7-Erfolg davon. Damit zieht man an Neuhofen wieder vorbei und ist zurück an der Spitze.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Michael Schwab brachte den SV Hargassner Weng in der 20. Minute ins Hintertreffen, als er nach einem verlängerten Ball am schnellsten bei der Sache war und sich gegen seinen Aufpasser sowie den Heimkeeper durchsetzen konnte. Zur Pause war der UFC Lochen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Tor UFC Lochen 20

Torfestival eröffnet

Das 0:2 ließ den Gast zum zweiten Mal im Match jubeln: Franz Pär übernahm einen abgefälschten Freistoß per Volley und bugsierte die Kugel durch die Beine von Raphael Kreil hindurch in den Maschen. Für ruhige Verhältnisse sorgte Christian Heinrich, als er nach einem Eckball per Kopf das 0:3 für den UFC Lasco Lochen besorgte (73.). Spielertrainer Stefan Bischof durfte anschließend gleich zwei Mal dran und schraubte den Zwischenstand weiter in die Höhe. Der SV Weng kam kurz vor dem Ende durch Roman Wiesner zum Ehrentreffer (86.). Mit zwei schnellen Treffern von Alexander Hofer (87.) und Florian Moser (90.) machte der UFC Lasco Lochen deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Der UFC Lochen überrannte den SV Hargassner Weng förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Trotz der Niederlage verliert etwas an Boden und rutscht einen Platz nach hinten. Vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

Mit dem Erfolg verbesserte der UFC Lasco Lochen die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. An der Abwehr des UFC Lochen ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste der UFC Lasco Lochen bislang hinnehmen. Nur einmal gab sich der UFC Lasco Lochen bisher geschlagen, weshalb man nach zehn Spiele schon 27 Punkte auf dem Konto hat.

1. Klasse Süd-West: SV Hargassner Weng – UFC Lasco Lochen, 1:7 (0:1)

20 Michael Schwab 0:1

55 Franz Paer 0:2

73 Christian Heinrich 0:3

81 Stefan Bischof 0:4

84 Stefan Bischof 0:5

86 Roman Wiesner 1:5

87 Alexander Hofer 1:6

90 Florian Moser 1:7